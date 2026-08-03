Poner una moneda en el router de WiFi: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El router es uno de los dispositivos más importantes que tenemos en el hogar y que sirve principalmente para tener una buena conexión a internet en nuestros hogares. Por lo general, se ubica en un lugar estratégico en donde la señal llegue a todos lados, pero puede ocurrir que la misma se vea interferida y no tengo el alcance suficiente. Por eso, es que hay personas que están colocando una moneda y por este motivo es que lo recomiendan y que puede ayudarte a mejorar la conexión.

Para poder tener una buena conexión a internet, la ubicación del router juega un papel clave y es que debemos asegurarnos que esté ubicado en un sitio donde no tenga interferencias y pueda llegar a todos los rincones de la casa. De acuerdo a algunos expertos, este aparato tiene que colocarse en un lugar central, a una altura media o alta y despejada de obstáculos.

Por otro lado, en las redes sociales se ha podido observar algunos trucos para poder mejorar el funcionamiento del router, como colocar ciertos objetos que harán que la señal tenga un mejor alcance, y en este caso, tiene que ver con añadir una moneda cerca de este dispositivo para mejorar la conexión a internet. Quienes han aplicado este truco sostienen que puede actuar como una pequeña antena, reflejando las ondas o como un disipador para que el aparato no levante temperatura.

Por este motivo están colocando una moned en el router

El motivo que hay detrás de este truco de colocar una moneda sobre el router, según indicaron quienes sostienen este truco, radica en que se logrará una conexión más estable y fuerte en toda la casa, evitando que la señal se pierda en el camino. Sin embargo, esta teoría fue descartada por especialista en redes, ya que expusieron sus verdaderos motivos al respecto.

Por qué no hay que colocar una moneda en el router

El argumento que dan los especialistas es que no hay una evidencia técnica que demuestre que una moneda pueda mejorar la calidad de la señal de Wi Fi y es que las dimensiones de este objeto son mínimas comparadas con las ondas longitudinales de onda que usa el router, incluso apoyar objetos sobre este aparato traerá serios problemas. Además, tapará las ventilaciones y el equipo se recalentará.