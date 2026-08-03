Sorprendente la reacción de Ixdit tras recibir mensaje de Emmanuel en MasterChef 24/7 ¿No le gustó?

El ambiente dentro de las cocinas de MasterChef 24/7 suele cargarse de tensión durante los domingos de eliminación , pero pocos esperaban el torbellino de emociones que se desató antes del último reto de la noche. Para inyectar ánimo a los cocineros, recibieron una sorpresa: videos con palabras de aliento grabados por sus seres queridos para inspirar su siguiente creación. Sin embargo, la reacción de Ixdit tras recibir el saludo del excocinero Emmanuel tomó a todos por sorpresa.

Emmanuel le manda un romántico mensaje a Ixdit este domingo 2 de agosto en MasterChef 24/7

Emmanuel le dedicó un tierno y romántico mensaje cargado de apoyo: "¿Mi güerita preciosa, cómo estás? Todo el día te veo y te echo porras. Me da mucho gusto verte, quiero verte en la final y que ganes. Tienes todo para ganar. No confíes en nadie y échale muchas ganas. No olvides que te amo y te estoy esperando. ¡Tú puedes!".

A pesar del gesto, el rostro de Ixdit no reflejó la alegría esperada. La participante rompió en llanto y confesó la verdadera razón de su sentir, ya que su corazón esperaba con ilusión ver la cara de su hijo. Rompiendo en lágrimas, compartió que lo extraña profundamente y que incluso lleva siempre consigo una playera del pequeño para sentirlo cerca. Para aligerar la tristeza, Claudia Lizaldi intervino con calidez pidiéndole que le enviara un beso a Emmanuel a la cámara para tranquilizarse; Ixdit lo hizo enviándole un cariñoso "te adoro", dejando en claro que, aunque agradece el amor de su pareja, el anhelo por su hijo la rebasó por completo.