Sorprendente la reacción de Ixdit tras recibir mensaje de Emmanuel en MasterChef 24/7 ¿No le gustó?
El ex cocinero de MasterChef 24/7 le dedicó unas románticas palabras sin embargo, la concursante no pudo disimular sus emociones.
El ambiente dentro de las cocinas de MasterChef 24/7 suele cargarse de tensión durante los domingos de eliminación, pero pocos esperaban el torbellino de emociones que se desató antes del último reto de la noche. Para inyectar ánimo a los cocineros, recibieron una sorpresa: videos con palabras de aliento grabados por sus seres queridos para inspirar su siguiente creación. Sin embargo, la reacción de Ixdit tras recibir el saludo del excocinero Emmanuel tomó a todos por sorpresa.
Emmanuel le manda un romántico mensaje a Ixdit este domingo 2 de agosto en MasterChef 24/7
Emmanuel le dedicó un tierno y romántico mensaje cargado de apoyo: "¿Mi güerita preciosa, cómo estás? Todo el día te veo y te echo porras. Me da mucho gusto verte, quiero verte en la final y que ganes. Tienes todo para ganar. No confíes en nadie y échale muchas ganas. No olvides que te amo y te estoy esperando. ¡Tú puedes!".
A pesar del gesto, el rostro de Ixdit no reflejó la alegría esperada. La participante rompió en llanto y confesó la verdadera razón de su sentir, ya que su corazón esperaba con ilusión ver la cara de su hijo. Rompiendo en lágrimas, compartió que lo extraña profundamente y que incluso lleva siempre consigo una playera del pequeño para sentirlo cerca. Para aligerar la tristeza, Claudia Lizaldi intervino con calidez pidiéndole que le enviara un beso a Emmanuel a la cámara para tranquilizarse; Ixdit lo hizo enviándole un cariñoso "te adoro", dejando en claro que, aunque agradece el amor de su pareja, el anhelo por su hijo la rebasó por completo.
Con las emociones a flor de piel, los cocineros tuvieron que enfocar su mente en el desafío más personal de toda la temporada. El resto consistió en rendir un homenaje gastronómico a un pilar fundamental de sus vidas mediante un plato completo que integrara proteína, guarnición y salsa muy bien ejecutadas.