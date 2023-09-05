Charly López dice que ya no piensa hablar de Ingrid Coronado

Charly López, ha decidido ya no hablar mal de Ingrid Coronado, luego de que en el pasado declarara cosas que pudieron afectar a Emiliano, el hijo que tienen en común y con quien no tiene una buena relación en la actualidad.

No voy hablar de la señora, porque no le compete, es la mamá de mi hijo, a veces hablo desde el enojo, pues también uno tiene carácter pero creo que mi vida … y lo reconozco, yo no soy quién para juzgar a nadie, las personas por su propia boca mueren, entonces ya no quiero hablar de ese tema, para mí ya no es importante

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¿Cuál es la pelea que los mantiene en conflicto?

Sin embargo, el pleito por la casa en donde vivían cuando estaban juntos continúa. Charly confía que no la perderá, pues él está del lado de la verdad.

La verdad, siempre sale a la luz, esa es una realidad, entonces yo confío en la verdad, yo confío en las autoridades, yo confío en mí, en mi palabra y yo confío en lo que yo he hecho en mi vida, y yo, ustedes me conocen, jamás le he hecho daño a nadie, jamás me he aprovechado de nadie

¿Cómo es la relación con su hijo?

Espera que en un futuro, él y su hijo Emiliano vuelvan a tener una relación, ya que tienen un tiempo distanciados.

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