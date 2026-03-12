5 ideas prácticas para reciclar las latas de atún y volverlas algo útil en tu casa; te encantará

Las latas de atún comúnmente se tiran después de consumirse el producto. No obstante, pueden tener una segunda vida y convertirlas en algo útil para la casa. Por ello, traemos para ti estas 5 ideas prácticas para reciclar este tipo de aluminio que te encantará. Estos son los 4 ejemplos de ropa vieja que ya no uses y transformarla en diferentes manualidades sin usar máquina de coser.

Antes de poner manos a la obra, se debe entender que estas latas son de aluminio, tipo de metal que muchas de las ocasiones las chatarreras las compran, por lo que es otra gran idea de reciclaje. Pero si lo que buscas son nuevas piezas para el hogar, también son una buena opción para convertirlas en diferentes objetos.

Las 5 ideas para reciclar latas de atún

1. Portavelas: Una buena opción si es que adquiriste una vela artesanal o aromática, para así evitar que la cera se derrame y dañe alguna mesa.

2. Macetas: Si bien las latas de atún no son de grandes dimensiones, pueden servir para que la semilla germine y después trasplantarla en el jardín.

3. Campanas de viento: Este objeto decorativo puede surgir de las latas de atún que piensas tirar a la basura. Solo basta con decorarlas, hacerles agujeros y amarrarlas con un cordón.

4. Comederos de pájaros: Si en tu casa tienes varias especies de pájaros, las latas de atún te ahorrarán unos cuantos pesos, pues te servirán como comederos o bebederos.

5. Organizadores: Las latas de atún pueden servirte para organizar o almacenar objetos pequeños que son muy fáciles de perder, como lo son clips, ligas, aretes y clavos, por mencionar algunos.

Cabe destacar que, antes de darles una nueva vida a las latas de atún es importante lavarlas, para así eliminar posibles restos de comida que puedan afectar a su nuevo uso.