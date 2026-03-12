Experto de la UNAM revela si las plantas sienten dolor o notan cuando les hablas feo

Antes de tener plantas en casa, es necesario considerar que se necesita dinero para acondicionarles una maceta óptima, paciencia para darles los cuidados necesarios y hasta tiempo para conversar con ellas. Y es que por increíble que parezca, todo indica que la naturaleza sí tiene cierta capacidad de percibir agresiones y algunas respuestas cuando alguien les habla.

Así lo reveló un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicado en 2018, en el que el doctor Ulises Rosas explicó que si bien las plantas no sienten dolor, pero sí cuentan con un neurotransmisor que les permite raccionar cuando se sienten ante una amenaza. Asimismo, una investigación de la revista Science indica que los ataques de herbívoros sí pueden ser percibidas por las especies.

Las plantas tienen una reación muy peculiar si sienten que están en peligro|Freepik

¿Cómo reaccionan las plantas cuando se sienten en peligro?

En cuanto a cuáles son los mecanismos de defensa de las plantas al detectar algo que represente un riesgo latente, información de The European Comission menciona que hay casos en las que expulsan toxinas químicas para "protegerse", como por ejemplo cuando quieren ahuyentar a insectos y es por eso que a veces tienen un olor particular que no siempre está presente, incluyendo el aroma conocido como "pasto cortado".

¿Las plantas crecen más rápido cuando les hablas bonito?

Otra creencia que existe en torno al comportamiento de la naturaleza, es si realmente sirve de algo "platicar" con ellas para que crezcan preciosas. No así, datos de la Penn State University explican que las investigaciones sobre este tema son insuficientes, aunque sí hay indicios que sugieren que las vibraciones del sonido pueden llegar a acelerar el crecimiento de las plantas, pero no distinguen si son palabras agradables.

Esto es lo que pasa con tus plantas cuando les hablas|Freepik

Aun así, tampoco existen versiones que sugieran que el diálogo sea perjudicial, por lo que tener este hábito realmente no es algo que influya de manera negativa. Asimismo, las sugerencias de este artículo académico mencionan que se siga con la costumbre de hablarles, pero sin que esto sustituya a las rutinas de riego y mantenimiento que son imprescindibles.