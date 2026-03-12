Hija de Daniela Castro recibió amenazas en llamadas telefónicas por un grupo de personas

A través de redes sociales la actriz mexicana Daniela Castro lanzó un mensaje la noche de este jueves 11 de marzo 2026 para alertar a padres de familia debido a la constante inseguridad que se ha registrado en el país, pues su hija Alexa fue víctima de amenazas a través de llamadas telefónicas de números desconocidos.

De acuerdo con la declaración de la actriz, todo ocurrió el pasado domingo cuando la joven contestó una llamada de un número desconocido, indicando que nunca hace eso, pero esta vez fue diferente, una vez que contestó comenzó a recibir majaderías, insultos y una serie de amenazas.

¿Cómo reaccionó Daniela Castro a las amenazas que recibió su hija?

Castro empezó a relatar que tras recibir los insultos afirmaron que la habían visto en un centro comercial donde señalaron que era muy m@mon@, tras esas palabras aparentemente un grupo se había organizado para hacer las llamadas, pues fueron alrededor de 28 llamadas las que recibió de parte de hombres y mujeres, por lo que se incrementó más el temor de que algo ocurriera con su hija: "uno entra en shock porque no sabes a dónde viene ni hacia donde va", expresó en el video que publicó en sus redes.

Asimismo, detalló que la situación se tranquilizó luego de que su esposo contestara y confrontara a estas personas con insultos. De igual modo, aclaró que a ella nunca la dejaron contestar: “a mi no me dejaron contestar porque soy capaz de meterme al teléfono y los muerdo o los ahorco", expresó.

¿Cuál fue la advertencia que dio Daniela Castro tras las amenazas que recibió su hija?

Ante lo vivido, la madre de Alexa Castro decidió hacer una reflexión sobre el cuidado que hay que tener como padres y proteger de los hijos, pues actualmente los jóvenes están expuestos a ser blancos de la delincuencia, ya que no solo están en riesgo en la calle, si no ahora existe la delincuencia cibernética a través de los dispositivos móviles y las redes sociales:

Como madre me siento responsable de compartirles lo que pasó, cuiden mucho a sus hijos e hijas deseo no pasen una situación así

Finalmente, reveló que tras lo ocurrido se lograron identificar los números que realizaron las llamadas intimidatorias, así como las personas que están detrás de ellas.