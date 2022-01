Chicharito se sincera: “No es fácil escuchar que mis hijos no son míos”.

El divorcio de Chicharito Hernández de Sarah Kohan fue uno de los más comentados en el mundo del espectáculo, pues hubo una supuesta manzana de la discordia que separó a la pareja.

Se trata de Diego Dreyfus, un coach de vida que ha sido acusado por los usuarios de las redes sociales de ser el “verdadero papá" de los hijos del futbolista mexicano.

Diversos internautas aseguran que Sarah Kohan sostuvo una relación extramarital con Diego, razón por la que sus bebés nacieron con los ojos azules.

Tras años de dimes y diretes en las plataformas digitales, Javier Hernández ha decidido romper el silencio a través de un video en sus redes sociales oficiales.

El tapatío respondió a sus detractores con un fuerte mensaje, argumentando que no es fácil escuchar que sus hijos son de otro hombre.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas. No es fácil estar escuchando que el ‘Chichatronco’, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre... no es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, expresó el tapatío en un video que ha dado vuelta por internet.

Por su parte, Sarah Kohan no ha respondido a las polémicas palabras del delantero, cuya carrera abarca su paso por Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Chicharito Hernández podría haber encontrado el amor

El año 2022 llegó con buenas noticias para Chicharito Hernández, pues se le vio con una guapa mujer en las playas de Tulum, México.

Se trata de Nicole, una joven influencer amante de la vida fitness, las redes sociales, los viajes y la moda.

La cuenta especializada en espectáculos Chamonic3 compartió que la nueva conquista del futbolista es mamá soltera de un niño de 5 años de edad.

