Chiquis se aceptó a sí misma con apoyo de su novio Emilio Sánchez.

Chiquis Rivera, cierra el 2022 con el pie derecho y la autoestima más alta que nunca, en entrevista exclusiva con este programa, revela cuál es la fuente de esa absoluta seguridad personal que no tenía y, se trata de su actual pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez.

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No sé, cómo qué algo pasó este año de que fue un clic en mi mente, en mi corazón de decir, no sé, siempre he sido una mujer segura, siempre he sido una mujer muy segura, pero en mi vida personal, en mi carrera cómo que faltaba. Y, yo creo que era por el qué dirán y todo, cómo que solté y perdí el miedo, me siento diferente, tengo una persona en mi vida que me valora, que me trata muy bien, que me enseña cosas nuevas todos los días, es muy maduro para su edad y pues, él me está enseñando a mi cosas

Yo he cambiado mucho estando con él y creo que, tener esa paz, tranquilidad en tu relación personal eso te ayuda mucho, que alguien entienda lo que yo hago, que me deje ser, que confíe lo suficiente en mí, de qué no sea muy celoso, que él me dé paz. Porque no ando preocupada de lo que está haciendo, si le marco me contesta, o sea son muchas cosas que han cambiado y ese tiene mucho que ver con lo que ven el día de hoy, otra Chiquis

Chiquis habló de sus problemas de peso y la solución que tuvo.

Y, atribuye su pérdida de peso a su disciplina, pero también a que le fue detectado un problema en la tiroides y un desbalance hormonal, escuché usted.

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