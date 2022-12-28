Érika Buenfil se sacude a todos aquellos que la tachan de ridícula.

Érika Buenfil, se sigue sacudiendo las críticas de quienes la señalan de caer en la ridiculez al postear tantos videos cómicos en su cuenta de TikTok, como si fuera una joven millenial.

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¿Cuál millenial, Z? La verdad ni me la creo, la verdad no entiendo qué está pasando, la verdad yo juego mucho y me divierto y sigo jugando, es muy chistoso, porque cuando tengo días muy acelerados de trabajo, llego a mi casa directo hacer tiktoks

La misma adrenalina de la gente joven, me alimenta y me llena de energía, sí, cuando estoy muy sedentaria hasta yo misma me vuelvo aburrida, o sea esto me ha inyectado de energía nueva y de atreverme y de hacer cosas nuevas que antes no me atrevía y me doy la oportunidad de fluir de diferente manera como son los jóvenes, ahora

Érika Buenfil habló de su personalidad en las redes sociales.

Y, aunque sus personajes en televisión nos habían hecho verla como una mujer seria, Érika asegura todo lo contrario.

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