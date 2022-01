Así inició la pelea entre Chiquis y su familia por el legado de Jenni Rivera.

Fue el 9 de diciembre del 2012 cuando se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Jenni Rivera en un accidente de avión.

Tras todos los sucesos, se estableció nombrar a Rosie Rivera como la albacea de la fortuna de la cantante, por lo que desde ese momento quedó al frente de las compañías Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion.

Te puede interesar: FOTOS | La revelación más escandalosa de Chiquis Rivera de este 2021.

Nueve años después, la familia empezó a tener diversos conflictos en torno a la gestión de estos recursos, por eso decidieron realizar una investigación sobre el manejo que Rosie había hecho, situación que llevó a Jacqie Rivera, hija de la Diva de la Banda, a ponerse al frente de las empresas.

La reacción de Chiquis Rivera

Fue el pasado 5 de enero cuando Chiquis Rivera realizó una transmisión en vivo para revelar que se han presentado desfalcos a las empresas de su fallecida madre.





“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie y ella lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces… fueron como 80 mil dólares que se robaron”, expresó.

Declaró que no acusaba a su tía de ser ladrona, pero sí la responsabilizaba por permitir estos movimientos.

Quizá Rosie no es una ratera, quizá Rosie no robó, pero no fue honesta, no les dijo a mis hermanos lo que había pasado y es algo que se le debe decir a ellos porque ellos son los de la herencia

Además, detalló que se alejará de estas personas que siempre la han lastimado y sin dar mayores detalles, comentó que los inconvenientes están desde que Jenni Rivera aún vivía.

Durante los años que estuvo aquí mi mamá, no saben cuánto lloraba, cuánto sufría, no voy a decir todo porque no es necesario, pero si yo he decidido apartarme es por una razón

Rosie Rivera evade acusaciones de Chiquis Rivera

Por medio de sus redes sociales, Rosie compartió una serie de videos para mencionar que no responderá ante estas acusaciones, porque estaba segura de que toda esta situación era un show mediático del cual no sería partícipe.

Tambi´en te puede interesar: FOTOS | Chiquis Rivera habló de sus múltiples proyectos.

“Me están diciendo: ‘Rosie, ¿cuál es tu lado?, ¿qué vas a decir?, ¿qué vas a contestar?’. Mi contestación es que no voy a contestar, que no le doy tiempo a esas cosas, que no voy a entrar al circo que disfrutan tanto los medios. No lo he hecho, no lo voy a hacer, no es mi estilo”, enfatizó.