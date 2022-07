Esta es la terrible predicción tras el divorcio de Chiquis y Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez protagonizaron una de las separaciones más polémicas del espectáculo, luego de darse a conocer su ruptura en 2020 y firmar su divorcio hasta este año 2022.

¿Es verdad que Lorenzo Méndez pidió dinero en el divorcio con Chiquis?

Luego de los controversiales trámites de divorcio, el cantante de música regional mexicana confesó que escribió una canción llamada ¿Qué Querías? que está dedicada su ex.

Sin embargo, Padme Vidente asegura que Lorenzo podría estarse colgando de la fama de Chiquis Rivera con su reciente tema musical.

“Nos habla de una inestabilidad emocional de parte de Lorenzo Méndez y nos indica que no ha podido olvidar a Chiquis. Yo no veo ningún regreso. En su momento, Chiquis hizo trabajos de magia para que no se pudiera quitar ese vínculo”, dijo la vidente en sus redes sociales.

Además, la querida astróloga manda este consejo a los cantantes para cortar todo lazo sentimental: “váyanse a limpiar para que suelten esa situación”.

Padme Vidente hace predicción sobre Belinda

Belinda también es una de las figuras del espectáculo que está en el ojo del huracán, pues ha acaparado los principales titulares de la prensa tras su separación de Christian Nodal.

En su momento, la intérprete de temas como Amor a primera vista, Bella traición y Sapito dio a entender a los medios que no se sentía querida por la gente mexicana, pero Padme Vidente opina todo lo contrario.

“En este momento estás en una situación donde personas cercanas a ti han soltado indiscreciones y has estado en escándalos, pero uno de los países donde más te amamos, valoramos tu talento, carisma y ángel es aquí en México. Simplemente date la oportunidad de abrir esa alma y corazoncito para ver cómo muchos te queremos”, declaró en sus redes sociales oficiales.

