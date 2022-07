Lorenzo Méndez niega haber pedido dinero para divorciarse de Chiquis Rivera.

¿Es verdad que Lorenzo Méndez pidió dinero en el divorcio con Chiquis?

Después de casi dos años de haberse separado, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez finalmente firmaron el acta de divorcio hace unos días.

Algunas fuentes aseguraron que el retraso se debió a que Lorenzo no quería finiquitarlo sin que antes Chiquis no le diera cierta cantidad de dinero, ¿pero es cierto esto? Lorenzo rompe el silencio y habla sobre el tema que lo ha retratado como un “oportunista” e “interesado”.

“Para nada. Yo creo que es completamente falso. No sé quién dice eso porque la firma de mi divorcio de hace dos años es la misma de la vez que lo hice oficial. Se está rumorando que yo no quería divorciarme, pero nada de eso”, declaró.

“Me siento igual que cuando me divorcié hace dos años. Ella ya tiene a su pareja, ella está en su rollo y yo también estoy en lo mío. Me siento completamente igual”, continuó.

Te puede interesar: Ricky Martin reaparece en concierto tras polémica con su sobrino.

Lorenzo Méndez habla de las operaciones de Chiquis Rivera

Y hablando de Chiquis, así respondió sobre la nueva y sensual imagen de la cantante.

“Ella siempre se ha hecho cosas. No es una sorpresa que siempre se haya hecho varias cosas como cambios de operación, pero es su decisión, le gusta y no le da miedo. Yo la verdad no lo haría, pero si ella está feliz, pues ya con eso”, dijo.

Lorenzo admitió el gran cariño que le tiene a Esteban Loaiza, exesposo de Jenni Rivera y expadrastro de Chiquis.

“Yo a Esteban lo quiero muchísimo. Es una persona muy noble y de un bonito corazón. Lamentablemente pasaron cosas en su vida, pero diga lo que se diga es una persona muy noble”, dijo.

Por último, al ser cuestionado sobre si ahora que está soltero o intentará reencontrar el amor, así demostró haber aprendido la lección.

"¿Sabes qué? Prefiero no involucrar mi vida laboral con la personal, me dejó muy mal sabor de boca y aprendí la lección”, concluyó.

También te puede interesar: Alejandra Guzmán mostró su respaldo a Ricky Martin tras polémica.