Chiquis Rivera revela qué ha pasado con su divorcio de Lorenzo Méndez.

Chiquis Rivera regresó a nuestro país y causó mucho furor en sus fans.

Chiquis Rivera arribó ayer a la Ciudad de México para promocionar su nuevo disco Abeja Reina. Entre un tumulto de fans que intentaban acercarse y medios de comunicación que la cuestionaban, la hija de Jenni Rivera contestó al vuelo cómo va su divorcio de Lorenzó Méndez, a quien señala de retrasar intencionalmente el proceso.

Yo le estoy dejando todo a los abogados. Yo estoy ahorita súper enfocada en mi disco, ahí pueden escuchar el disco porque cuento muchas cosas. Yo no vine aquí a hablar de eso, ese es mi pasado... en mi libro dije todo lo que tenía de decir y en mis disco también

“Yo ahorita estoy casada con mi disco, y pues bueno, yo le deseo lo mejor a todas las personas que se han cruzado por mi camino. Son maestros en mi vida, en mi camino y en mi destino, así que ahorita lo único es Abeja Reina, mi nuevo disco que va muy bien”, continuó.

Chiquis Rivera recuerda a su mamá

En otros temas, Chiquis dijo no saber nada sobre que hace unos días, su tío Lupillo Rivera sintió la presencia de Jenni Rivera en la Arena Monterrey, último recinto donde se presentó antes de morir.

“No sabía... no me digas... la verdad es que yo no he hablado con él. Es la primera vez que escucho de esto, pero sí él así lo sintió, quién soy yo para decir que eso no es cierto. Yo he sentido la presencia de mi mamá, no de esa manera. Voy a hablar con él y le voy a preguntar”, declaró.

Chiquis Rivera también adelantó que para el décimo aniversario luctuoso de su madre, ella y sus hermanos están preparando algo muy especial.

“Quiero hacerle algo muy especial a mi mamá para los diez años, tengo algo pensado, pero no les voy a decir todavía porque tengo que hablar con la disquera. Lo más importante es honrar a mi madre y recordarla por la gran mujer que es. Ya van a ser diez años de aprender a caminar sin ella”, concluyó.

