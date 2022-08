Chiquis Rivera se tatúa los labios y sufre terribles consecuencias.

Chiquis Rivera volvió a ser tendencia debido al aspecto de su rostro ya que en las últimas horas compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos en los que contó que se tatuó la boca; sin embargo, los labios terminaron por hinchársele considerablemente debido a los malos cuidados.

Chiquis ya se deshizo de toda la gente tóxica que había en su entorno.

La hija de la finada cantante Jenni Rivera no ha tenido reparo en mostrarle a sus seguidores los cambios estéticos que se ha hecho, así como las cicatrices y proceso de recuperación, no obstante, preocupó a sus más de 5.4 millones de seguidores al mostrarles las consecuencias de no seguir las instrucciones y consumir bebidas alcohólicas después de someterse a un procedimiento de tatuado de labios.

‘La abeja reina’ reveló en sus historias de Instagram que se sometió a un procedimiento llamado lip blushing en el que le tatuaron los labios para darle una apariencia natural, pero la persona que la realizó esto no le advirtió sobre las consecuencias que podría provocarle el consumir alcohol.

Afortunadamente, Chiquis tomó de buena forma lo sucedido, no importándole que sus labios lucieran enormes, rojos y con pequeñas heridas producto del proceso de cicatrización.

Crédito: Instagram/chiquis

¿Cómo sigue Chiquis Rivera? Para su fortuna la hinchazón cedió y poco a poco sus labios fueron recuperando su tamaño normal. Cabe mencionar que Chiquis reveló hace poco que le encantan las cirugías, pero también es una mujer dedicada y disciplinada con sus rutinas de ejercicio, dieta y tratamientos estéticos que la han ayudado a moldear su curvilínea figura.

“He aprendido a través de los años a amarme, verme al espejo y ver las cosas que me gustan. Es mejor decir: ‘Me gustan mis ojos, me gusta mi cabello’, y ser un poquito más agradecida con las cosas que sí tengo y no solo enfocarme en lo que no tengo”, declaró a People después de las múltiples críticas que ha recibido por su figura.