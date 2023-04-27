“Por debajo de la mesa no será la primera vez... que le agarre la pierna": Christian Lara y Roberto Ruiz revelan cómo será trabajar juntos.

En una nueva entrega de ‘De Lo UNO Se Entera’, nuestros queridos compañeros de noticias, Christian Lara y Roberto Ruiz nos hablaron de cómo será su experiencia trabajando juntos, pues ahora van a compartir la conducción de 'Nosotros, ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara'.

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Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo la oportunidad de entrevistar a la pareja en su podcast, quien supo hacer las preguntas precisas para los periodistas, quienes ahora tuvieron que responder. Uno de los grandes retos que van a tener y que los fans se han preguntado, ¿Qué van a hacer cuando estén enojados?

Ahí nos encontentamos, abajo del escritorio, no será la primera vez

Así me hizo cuando llegué, te juro, cuando nos tocó conducir juntos de repente fue de ‘espérate, espérate, no que no era así aquí’… Uno va a seguir siendo lo que es, transparente

¿Cómo han sido sus 13 años de matrimonio?

Además, la pareja de profesionales habló de los retos que han tenido en su matrimonio, al momento de compartir su profesión y tener que llevar la responsabilidad de una familia.

Ya en la parte seria, estos 13 años de matrimonio sí han sido muy intensos, la verdad… nos ha tocado avanzar sobre lodo, sobre terreno bastante complicado y cuando pensamos que las cosas ya van así, como que ya más relajadas y tómala, nos da la vida otra y, creo que todas esas cosas nos han hecho mucho más fuertes, nos han hecho madurar como pareja, como personas, crecimiento personal, de pareja, profesional, familiar y sí creemos que hemos llegado a un punto donde la confianza, el respeto y esta empatía, nos ha llevado a un bonito momento de nuestras vidas

La magia que ellos han construido en su matrimonio es la que van a compartir con los millones de televidentes que todas las mañanas los van a ver para estar informados.

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