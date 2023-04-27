“No está ya esa pasión, esa llama": Keno Martell revela con qué sentimientos lo dejó Exatlón.

Para todos los atletas que han tenido la oportunidad de estar en Exatlón All Star, salir, no llegar a la final, ver a sus compañeros sufrir o divertirse, les ha dejado una serie de sentimientos, por eso en una nueva entrega de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, Keno Martell nos habla de su experiencia en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

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Para la leyenda del equipo azul, la última temporada de Exatlón All Star fue una experiencia completamente diferente, así lo reveló en entrevista con Carlos 'Chicken' Munoz.

Fue una temporada muy diferente. Me divertí, la gocé, la disfruté, pero definitivamente muy diferente

¿Keno Martell pensaría en volver a Exatlón?

Sin duda, Keno es uno de los atletas más queridos por los fans, pues ha tenido la oportunidad de estar en varias temporadas, pero ahora nos comparte sus sentimientos al quedar eliminado; además, nos responde si volvería a competir.

Siempre voy a tener la espinita de que nunca pude llegar a la semana final en ninguna de las tres temporadas que estuve, incluso me considero alguien que jugaba bien, que le sé, que me gusta y todo, pero siempre voy a tener esa espinita. ¿Qué lo vuelva hacer? Híjole, sí lo veo cada vez más difícil, por lo mismo también que te digo, como que ya no está esa pasión, esa llama, se va perdiendo. Creo que es normal y creo que cuando algo no nos apasiona o así, no que no me apasione, porque sí me encanta y me gusta ir…

Además, Keno nos compartió cuál fue la temporada que más he disfrutado desde que conoció las playas de Exatlón.

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