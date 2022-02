Christian Nodal dice adiós a todos los tatuajes que se hizo por Belinda.

Rafael Valdez, famoso tatuador de David y Victoria Beckham, Demi Lovato, Kylie Jenner, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, realizó impactantes revelaciones sobre los tatuajes de Christian Nodal.

El oriundo de Jalisco ofreció una entrevista para el diario Reforma, donde confirmó que se encargó de cubrirle los tatuajes de Belinda al intérprete de Adiós Amor.

“Hace unos días, cuando se vino el tema de que Nodal se quería tatuar por lo sucedido con su ex novia, su chef me recomendó con él, le habló de mi trabajo y las personas a las que he tatuado, eso despertó el interés de Nodal”, detalló Valdez a Reforma.

Rafael Valdez fue recomendado por el chef de Christian Nodal, quien después citó al artista en su casa de Guadalajara para platicar.

Me marcó su chef para platicarme, le pasó mi número directo a Nodal y él me habló. Nos pusimos de acuerdo y ese mismo día en la noche me fui a su casa aquí en Guadalajara

Christian Nodal comenzó a borrarse la mirada de Belinda en el pecho

Christian Nodal comenzó a borrarse sus tatuajes desde el jueves 10 de febrero; sin embargo, fue hasta el sábado 12 cuando anunció la separación oficial de Beli a través de Instagram.

Él ya tenía la idea de lo que quería. Es muy fanático de los tatuajes, así que yo nada más colaboré con su idea. La verdad es que estuvimos toda la noche en ese proyecto, se armó el cotorreo, muy buena onda, muy humilde, me cayó muy bien, no lo conocía en persona

Rafael prefiere esperar a que el intérprete de Botella tras Botella haga publico el tema de los tatuajes.

Trabajamos otros tatuajes, uno muy importante que seguiremos trabajando seguramente. Y así lo dejo de mi parte porque hasta que él decida mostrarlo, yo no puedo platicar más, pero seguro pronto sale una foto

El tatuador no quiso revelar más detalles del estado emocional de Christian Nodal, pero adelantó que el cantante se encuentra “alegre”.

Lo vi muy centrado, muy buena onda y alegre, estaba con su familia, sus papás y hermana

