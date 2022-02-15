Del amor al odio: Así fue la intensa historia de amor entre Belinda y Nodal.

Fue en el verano del año 2020, cuando las miradas de Belinda y Christian Nodal se cruzaron por primera vez en el foro de La Voz de Tv Azteca, cuando ambos fungieron como coaches de aquella temporada.

Sin embargo, no fue hasta las últimas semanas de transmisión, que ambos decidieron hacer pública su relación sentimental a través de unas fotografías en las que se les veía muy acaramelados durante un paseo en bote.

Y fue aquí en Ventaneando, en donde ambos confirmaron su noviazgo y revelaron cómo fue que la llama del amor se encendió entre ambos.

Desde que el romance se formalizó, de inmediato estuvo en boca de todos a través de noticias, encabezados y hasta memes en todas las redes sociales.

Durante el 2021, Belinda y Nodal se hicieron inseparables y se les veía juntos en todo tipo de ocasiones. Desde importantes premiaciones, hasta celebraciones de cumpleaños y Navidades en las casas de cada uno de ellos.

Christian sellaba su amor con diversos tatuajes alusivos a ella, entre estos, el nombre de la cantante al lado de la oreja derecha o el grabado de sus ojos en el torso.

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Belinda y Christian Nodal terminaron su compromiso

Pero fue en mayo de 2021 cuando en Ventaneando, dimos la primicia mundial de lo que pocos creían real: Nodal le propuso matrimonio a Belinda durante una romántica velada en un lujoso restaurante de Barcelona llamado Salvaje, al que solo nosotros tuvimos acceso minutos después de la propuesta.

Tal fue el impacto de nuestra primicia, que la pareja se vio obligada a confirmarlo horas más tarde a través de sus redes sociales con una tierna fotografía de ambos dentro de la enorme cúpula de rosas rojas que el cantante construyó para Beli.

A lo largo de todo el año, el romance parecía ir viento en popa, pues Nodal ya hablaba de Belinda como “su mujer”.

Todavía hace unas semanas, Belinda organizó la fiesta de cumpleaños de su amado, no obstante, ya había señales de que no todo era miel sobre hojuelas tras el desplante del sonorense en un restaurante.

La noche del sábado, Christian sorprendió a todo el mundo anunciando en sus redes sociales el truene. La noticia se convirtió de inmediato en tendencia, aunque hasta ahora ninguno de los involucrados ha explicado a qué se debió.

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