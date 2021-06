El VIDEO que confirmaría que Belinda y Nodal esperan a su primer hijo.

Belinda y Christian Nodal continúan viviendo un cuento de hadas, luego de que hace unas semanas confirmaran su compromiso y futura boda, misma que desde ahora es la más esperada.

El momento le dio la vuelta a las redes sociales; sin embargo, ahora se rumora que la pareja de famosos podría estar esperando a su primer hijo. Y es que, los cantantes y excoaches de La Voz, dieron indicios durante la fiesta de cumpleaños de la hermana del cantante de regional mexicano.

Y es que cuando todos estaban brindando con tequila, la cantante no lo hizo y solamente se cubrió el vientre con su mano, lo cual es bastante común en las mujeres que están en la dulce espera.

Cabe señalar que hasta el momento, ni Christian Nodal ni Belinda, han confirmado o negado esta información; no obstante, la pareja se encuentra muy feliz celebrando su compromiso.

Christian Nodal lloró cuando le pidió matrimonio a Belinda

El intérprete de Botella tras botella abrió su corazón y narró cómo fue el proceso para pedirle matrimonio al amor de su vida.

“Al final salió un resultado súper bonito, con mucho amor. Yo estuve llorando como niña, no podía ni hablar cuando le dije que si se quería casar conmigo. Todo el momento fue súper emotivo, ella estaba muy feliz”, dijo en entrevista para El Gordo y la Flaca.

“A los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella, porque es la persona más especial para mí, es un ángel, que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe”, añadió.

