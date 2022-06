Christian Nodal y Cazzu derraman pasión en público. (VIDEO)

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, siguen siendo tema de conversación por sus constantes apariciones en público, ahora surgió un nuevo video donde se les ve bastante cariñosos, incluso se dan un beso antes de que el cantautor mexicano salte al escenario.

Hace unos días, Nodal y Cazzu fueron captados saliendo de un exclusivo hotel, en el video se aprecia al intérprete de “Ya no somos ni seremos” cargando algunas maletas que bien pudieran ser de la cantante argentina.

Sin embargo, en la nueva filtración se aprecia como ambos cantantes se besan antes de que Christian Nodal salga al escenario, lo que avivaría los rumores de que existe más que una amistad entre el mexicano y la argentina, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Desde que Nodal y Belinda dieron por terminada su relación se le ha vinculado con diversas mujeres, lo cierto es, que con ninguna había sido captado tan feliz y despreocupado como con Cazzu, pues se le nota contento, sonriente y en ocasiones hasta saluda a la cámara, lo que indicaría que su corazón encontró consuelo con la argentina.

#LaRed / Muy románticos lucieron Nodal y Cazzu en Montería donde el artista mexicano se presentó, pero antes de subir a la tarima tremendo beso que le dio a su novia. pic.twitter.com/dAjAJoi1X1 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 27, 2022

¿Tienen una relación? Las evidencias podrían ser contundentes, pues desde que Nodal fue captado caminando de la mano con Cazzu en Guatemala, se les ha visto muy juntitos y en actitudes bastante comprometedoras, incluso se fueron de viaje a España, todo esto hace suponer que Nodal ya habría sacado de su corazón a Belinda y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

Pero todo indica que el cantautor mexicano no desea hacer pública su relación ni confirmarla a los medios de comunicación para no cometer los mismos errores del pasado, mientras que Cazzu, quien visitó hace poco la Ciudad de México para promocionar su más reciente material “Nena trampa”, reveló que, aunque sus canciones hablan de amor, no es un sentimiento al que esté muy afín, dejando entrever que no estaba interesada en un noviazgo, pero esto se contrapone con las imágenes que se han filtrado de ella y Nodal.

Cazzu y Nodal se han dejado ver tomados de las manos, paseando, abrazados y besándose, por lo que no sería extraño que algo esté sucediendo entre ambos.