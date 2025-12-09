¿Qué le pasó? El suceso paranormal que Cazzu vivió en un hotel de México

La mayoría de las confesiones de celebridades no incluyen vivencias paranormales, pero Cazzu , la reina del trap argentino, sorprendió al compartir una experiencia sobrenatural durante su gira de conciertos “Latinaje”.

En una entrevista para el programa La Mega en Colombia, la artista relató que, tras dos días de descanso, la tercera noche en un hotel mexicano se convirtió en un episodio aterrador: “Y bueno, llegó la noche y dije: ‘Qué bien, me voy a dormir’. Estaba súper relajada. Me dormí y de repente... no sé, me estaba quedando dormida, muy plácidamente. Y de repente, mientras me dormía, las cortinas —que tenían un botón en la pared bastante lejos— empezaron a abrirse solas. Se abrieron del todo”.

El miedo y la ayuda de su staff

Ante el inesperado suceso, Cazzu pidió ayuda a Titi, integrante de su staff y cercano a su hija Inti. Al entrar a la habitación, el telón volvió a abrirse frente a él. “Y yo pensé: ‘Tengo miedo’. Así que me levanté, miré a mi alrededor y había dejado una lucecita encendida porque... obviamente. Y de repente todo estaba oscuro. Así que le envié un mensaje a Titi, que estaba cerca, y le dije: ‘Titi, ¿ya te dormiste? Creo que tendrás que venir a dormir conmigo’”, narró la cantante.

Sin embargo, la presencia de su acompañante no detuvo los fenómenos: “Llegó Titi, había otra cama allí, se acostó, rezó, todo. Nos estábamos quedando dormidos y, de repente, justo cuando estábamos a punto de quedarnos dormidos, volvió a ocurrir”.

El mensaje inesperado de una amiga

En medio de la tensión, Cazzu recibió un mensaje de una amiga con supuestos poderes especiales: “Recibo un mensaje. Una amiga mía, que tiene poderes increíbles, me escribió: ‘¿Está todo bien?’. Y yo les respondí: ‘Chicos, ayúdenme’. Y bueno, esa es mi historia paranormal”.

La artista concluyó que esa noche nadie pudo dormir.

Reacciones en redes sociales

Aunque Cazzu contó su anécdota con seriedad, los internautas no tardaron en bromear en la sección de comentarios. Algunos insinuaron que se trataba de brujería vinculada a Ángela Aguilar, actual pareja de Christian Nodal.

Entre los mensajes destacados se leyeron: "Las brujerías de Ángela", "Que haga el podcast, me encantaría escucharla, esta mujer es una excelente conversadora", "Podría escuchar hablar a Cazzu por horas ella es tan dulce y tan sabia tremenda Mujer", "Que agradable es, que facilidad para narrar, divertida, amena :)" y "Era el duende de nodal molestando por ahí".