Así responden Christian Nodal y Cazzu a rumores de infidelidad

Ayer les informamos que las redes sociales habían vuelto a poner en el ojo del huracán a Christian Nodal, esto después de que una fanática revelara haber tenido un romance fugaz con un cantante que recientemente se convirtió en padre.

¿Qué dijo la usuaria de TikTok?

A través de TikTok, la fanática relató que sostuvo un fugaz romance con un cantante, aunque no ahondo en detalles ni reveló el nombre del hombre en cuestión. Sin embargo, las pistas que soltó dieron pie a que decenas de internautas aseguraran que se trataba del sonorense.

La usuaria identificada como Ivette Saldívar dijo que tuvo un encuentro con el cantante cuyo nombre se desconoce, en un antro de Aguascalientes, posteriormente él la invitó a un after y luego la fue a dejar a su casa con todo su equipo de seguridad.

Así mismo, señaló que antes de entrar a su casa intercambiaron números y se dieron un pequeño beso. También reveló que el cantante ha seguido buscándola, pero ella dejó de responderle porque no está interesada en él.

“Me ha estado mandando mensajes, pero solo le contesté una vez, y es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él, aparte el vato es casado y la esposa acaba de ser mamá, los hombres son bien ca… a veces, yo no quiero ser funada por la sociedad por separar familias”, declaró la joven en su video.

¿Cómo reaccionaron Nodal y Cazzu a los rumores? A pesar de los rumores que comenzaron a circular en redes sociales, los padres de Inti se dejaron ver más enamorados que nunca, esto luego de asistir a un concierto a Guadalajara, el pasado 8 de noviembre.





Cazzu y Nodal fueron al concierto que Marc Anthony ofreció en la ‘Perla Tapatía’, donde Cazzu y Nodal no ocultaron el inmenso amor que se tienen. Ambos compartieron algunas fotografías durante el evento y echaron por tierra las especulaciones que surgieron en redes.

Nodal no se cansa de presumir a su novia Cazzu pic.twitter.com/nRnbJ3eUNC — señora chisma (@sritachisma) November 9, 2023