FOTOS | ¿Christian Nodal le lanzó una pedrada a Belinda durante uno de sus conciertos?

Nodal no escatimó y le compró una argolla costosísima, ¡sin duda la más cara que Belinda seguro tiene en su poder!

Los tatuajes no pararon...

No fue cualquier tatuaje ¡fue el tatuaje más grande que se había hecho!

El cantante de Regional Mexicano sacó un comentario que sus seguidores interpretaron como una tremenda pedrada en contra de su ex prometida.

Desde que Christian Nodal dio a conocer a través de sus redes sociales que había cancelado su compromiso con Belinda , todos los días sale un chisme nuevo sobre la expareja.

Ahora no ha dejado de sonar la supuesta pedrada que el cantante de Regional Mexicano le tiró a Belinda durante un concierto que ofreció en Honduras.

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, como: la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”, dijo el intérprete sobre su reciente entrega musical que lleva como título “Ya no somos, ni seremos”.

Hasta el momento Belinda no se ha manifestado respecto al nuevo sencillo de su ex prometido, sin embargo, ella también se ha vuelto tendencia gracias a “Mentiras Cabr*n”, canción que usuarios de las redes aseguran es una indirecta para Nodal.

¡No cabe duda de que este chiste está en su momento más alto y así se mantendrá por un buen rato!