FOTOS | Christian Nodal mandó a volar a quienes critican sus tatuajes.

Incluso lo han criticado a más no poder.

Que a muchos no les han caído en gracia.

De lo que Silvia Cristina Nodal no ha opinado son de los tatuajes de su hijo.

Sin embargo, se ha dicho que la mamá de Christian Nodal no quiere a Belinda como su nuera.

El prometido de Belinda respondió muy fuerte a quienes se la han pasado criticando los tatuajes que se hizo en el rostro.

El cantautor del momento en México Christian Nodal se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que mostrara en su cuenta de Instagram los últimos dos tatuajes que se realizó en el rostro.

El novio de Belinda se hizo una rosa de forma horizontal debajo del ojo derecho, mientras que debajo del ojo izquierdo se realizó una frase la cual es ilegible.

Estas dos nuevas impresiones en la piel fueron motivo de innumerables mensajes por parte de sus fanáticos, algunos lo adularon y otros lo criticaron, asegurando que ya luce como un ‘pandillero’ y otros los catalogaron como el Post Malone (cantante norteamericano de hip-hop) mexicano.

Sin embargo, parece que el cantante de Regional Mexicano recibió más críticas que buenas vibras, por lo que mandó a volar a todos aquellos que se dieron el tiempo de enviarle sus peores comentarios y les pidió que no los vean si no les gustan.

“Como ching** con los tatuajes. Es mi vida, mi piel, mi decisión. Si a ustedes no les gusta, felicidades, no se pongan tatuajes y listo. No va pa’ todos, (nada más) para los que se la pasan chingan** preocupándose más por la vida de uno que de su vida”, escribió en sus redes soiales.

En diversas ocasiones, Nodal ha expresado su gusto por los tatuajes por lo que podemos contar 10 de ellos en el rostro, mientras en su cuerpo habrá más de una docena.