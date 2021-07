¿Cuál es la enfermedad que padece y dejó inmovilizado a Chyno Miranda?

Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno Miranda, rompió el silencio en su cuenta de Instagram y confesó que atravesó por un problema de encefalitis que lo dejó inmovilizado por un tiempo.

“Llegué al punto donde no podía ni caminar, eso hizo que me diera una encefalitis, eso fue en septiembre de 2020. No sé cómo es la enfermedad, no sé cómo explicarlo en términos médicos. Fueron momentos de mucha depresión y tuve mucha tristeza”, expresó el cantante para sus 6.9 millones de seguidores en Instagram.

El video Mi mensaje para ustedes ganó más de 1.9 millones de reproducciones y múltiples comentarios por parte de los fanáticos apoyando al intérprete venezolano.

Además, el integrante del dúo Chino y Nacho, reveló que tuvo que aprender a bañarse y realizar otras actividades básicas a propósito de su encefalitis.

“Cuando regresé a la casa tuve que aprender a bañarme y a hacer todo de nuevo, me sentí muy mal. Ha sido difícil todo este proceso quiero que lo sepan. De verdad que estoy bastante dolido, bastante consternado por todo el proceso…”, expresó el intérprete de Mi niña bonita.

“Quiero que sepan todos mis fanáticos que estoy con todo el amor del mundo para conversar con ustedes. Quiero que sepan la realidad del asunto, los amo y estoy aquí con toda la música que voy a hacer ahora”, concluyó el artista en su cuenta de Instagram.

Esta es la enfermedad que atravesó Chyno Miranda y que lo dejó inmovilizado

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) subraya que los enfermos de encefalitis padecen consecuencias como postración, malestar general, debilidad, escalofrío, dolores óseos, mialgias y artralgias, náusea, vómito, anorexia y diarrea.

Se trata de una inflamación en el cerebro que genera confusión en el pensamiento, además de que “Estos signos pueden progresar hacia un cuadro neurológico de delirio, coma, rigidez de la nuca, espasticidad de los músculos de las extremidades y alteración de reflejos”, subraya la OPS.

“No hay vacuna ni tratamiento antiviral específico, las medidas de atención primaria incluyen reposo absoluto, hidratación adecuada y terapia sintomática”, señala una leyenda en el portal de la Organización Panamericana de la Salud.

Por su parte, el portal Mayo Clinic trasciende que los síntomas de una encefalitis son parecidos a los de una gripe, por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre, dolor en los músculos, fatiga y debilidad.

“La encefalitis también puede causar confusión, convulsiones o problemas sensoriales o motrices, como problemas de vista o de audición”, subraya el portal Mayo Clinic.

