C-Kan reaparece con mensaje a sus fans tras dolorosa pérdida. (VIDEO)

El rapero C-Kan tomó su cuenta de Instagram para pronunciarse ante el fallecimiento de su hermano el pasado martes 13 de julio. El cantante confesó que su familiar Juan Daniel Maldonado Ramos perdió la vida tras un partido de futbol.

“Estábamos en un partido de fútbol. No fue en su barrio, no fue en la Cancha 98, no fue un balazo en la cabeza, no fue un balazo en el pecho. Fue en otro lado, en su barrio era intocable, en su barrio lo amaban (…) le tiraron por la espalda, cuando ya nos íbamos, cuando nos retirábamos nos tiraron por la espalda”, expresó el rapero con lágrimas en los ojos.

El intérprete de El pasado está olvidado agradeció a todas las personas que enviaron sus condolencias en días anteriores y que estuvieron al pendiente de su estado de salud.

El influencer, quien cuenta con 2.1 millones en su cuenta de Instagram, también se alejó un tiempo de sus plataformas digitales para llorar la pérdida de su hermano.

“¿Que por qué no me he pronunciado por lo que pasó? Yo creo que cuando alguien se muere ya no tiene redes sociales ni Instagram ni nada ¿verdad? Toca decírselo a él, toca rezarle a él, toca creer que te están escuchando para situar todas esas cosas que quieres decir”, expresó.

C-Kan prepara emotivo homenaje para su hermano ‘Ruff’

C-Kan compartió que su hermano Ruff dejó algunas canciones hechas antes de perder la vida; sin embargo, el mismo rapero se encargaría de develar toda la música.

Además, el cantante ya prepara un mural y otras obras de arte para honrar la memoria de su familiar.

“Él dejó un disco grabado, pero no le dieron tiempo ni de sacarlo… voy a sacar su música, teníamos muchas rolas juntos. Le voy a hacer un homenaje cada vez que me suba al escenario”, expresó para sus millones de seguidores en Instagram.

C-Kan trascendió que su ser querido dejó “muchos sueños” y una hermosa familia conformada por tres niños idénticos al fallecido.

“Se llevaron al mejor hermano que Dios pudo haber puesto en este mundo, y eso duele mucho. Se llevaron un vato con un chi... de sueños, con tres morritos que son mis sobrinos, que tienen su misma cara”, concluyó el cantante en un video en sus redes sociales que ganó 654 mil reproducciones y las condolencias de todos sus fanáticos.

