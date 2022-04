Chyno Miranda: Dan a conocer el estado de salud del cantante.

Las alarmas se encendieron cuando el cantante Nacho Mendoza pidió al público rezar por la salud de su amigo Chyno Miranda, quien supuestamente está internado en el hospital desde enero de este mismo año.

La última publicación en la cuenta de Instagram de Chyno data desde el día 14 de septiembre de 2021, por lo que su ausencia de las redes sociales aumentó los rumores de su grave estado de salud.

Y es que, no es la primera vez que el cantante venezolano atraviesa por complicados momentos de salud, pues en el 2021 sufrió un contagio de COVID-19 que le provocó graves secuelas.

El 21 de julio de 2021, el cantante publicó un video titulado Mi Mensaje Para Ustedes, donde confesó que sufrió una enfermedad que lo dejó paralizado: “Me dio una encefalitis... hubo momentos difíciles donde tuve depresión y mucha tristeza. Tuve que aprender a bañarme y a hacer todo de nuevo”, expresaba el cantante al borde del llanto.

Este es el estado de salud de Chyno Miranda

Julio Durnache, mánager de Chyno Miranda, rompió el silencio para el periódico de República Dominicana, Diario Libre, donde habló del estado de salud del cantante.

“Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando la familia quiera, se darán más detalles de su condición”, declaró.

Julio informó que prefiere reservarse algunos detalles por respeto a la familia del intérprete de Niña Bonita.

"Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, explicó.

Hasta el momento, Chyno Miranda ni su esposa Natasha Araos han hablado sobre el complicado momento que atraviesa la familia.

