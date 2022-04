Esta es la razón por la que Chyno Miranda está grave en el hospital.

La salud de Chyno Miranda tiene preocupados a sus seguidores, pues desde que el cantante contrajo COVID-19 en el año 2020 las cosas no han sido fáciles para él, ya que actualmente se encuentra internado en un nosocomio de Venezuela.

¡VAYA MANOSEADA! Chyno Miranda opina sobre en incidente en el que una fan tocó sus ‘partes íntimas’ durante un show.

La salud de Chyno comenzó a deteriorarse cuando contrajo COVID-19 en 2020, debido a que le quedaron severas secuelas, una de ellas fue la encefalitis periférica, por la cual tuvo que ser inducido al coma; sin embargo, un año después, el artista sufrió una neuropatía periférica, que le quitó el habla y la movilidad para poder caminar.

Esto provocó que se alejara de los escenarios, de las redes sociales y de la música en general. Nacho, su excompañero, se ha mostrado preocupado por la salud de su colega en más de una ocasión y lamentó que las diferencias que surgieron entre ambos hayan provocado que se distanciaran, al tiempo que se arrepintió de no haber estado junto a él cuando estaba enfermo.

Nacho rompe el silencio sobre la salud de Chyno Miranda

En una entrevista vertida para el programa “Hoy Día”, Nacho reveló que no ha podido contactarse directamente con Chyno Miranda, pero sí con su familia, quienes le aseguraron que estaba estable.

Te puede interesar: Nacho reacciona al estado en el que se encuentra Chyno Miranda.

“A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias: Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, señaló.

Pero Nacho sorprendió a sus fans al pedir que rezaran por su recuperación, pues se requería de un milagro: “Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro”.

¿Cómo iniciaron los problemas de salud de Chyno?

Cuando le diagnosticaron SARS-CoV-2 solo fue el comienzo de toda una odisea, ya que después de luchar contra el virus, el venezolano tuvo que lidiar con una neuropatía periférica, la cual le quitó el habla y poder caminar.

No obstante, como mencionamos al principio de la nota, Chyno también sufrió una encefalitis, por lo que los médicos tuvieron que inducirlo al coma para salvar su vida.