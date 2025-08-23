¡El reggaeton mexa te invita a estudiar!

La reguetonera y creadora de contenido “Cachirula” también conocida como “La maestra Pacas”, ha dado mucho de qué hablar recientemente al sorprender a sus fans y estudiantes del CECATI 12, con un emotivo mensaje en donde invita a estudiar a los jóvenes y a no abandonar sus estudios, además motivarlos a aprender un oficio, mensaje relevante dentro de un contexto en el que miles de jóvenes en México se ven en la necesidad de abandonar el colegio. Con lo que la creadora de contenido busca brindar positivismo mediante sus plataformas digitales.

¿Quién dijo que la farándula y la educación no podían ir de la mano?: “Cachirula” te invita a estudiar

Recientemente, dentro de un clip que circula en redes sociales, “Cachirula”, lanzó un mensaje directo: “¿Te gustaría aprender un oficio chido, realmente chido?” El CECATI 12 te está esperando”. Con el que, de manera directa y sin titubeos, busca combatir la deserción escolar, pues se estima que poco más de un millón de estudiantes abandonaron durante el periodo escolar de 2024-2025.

Incentivar al estudio en CECATI

CECATI al rescate es una iniciativa que ofrece la oportunidad no solo de continuar con los estudios de educación media superior, sino que también cuenta con programas que incentivan a prender algo práctico, como un oficio, que dé la oportunidad de encontrar chamba y formar un oficio.

Ya lo saben, si lo que buscas es una oportunidad dual para continuar tu formación académica y aprender una chamba, opciones cómo el CECATI, CETIS o CONALEP, pueden ser la puerta para no abandonar tu formación y tener más oportunidades de afrontar la vida laboral, esto con el impulso de “la maestra pacas”.

Hoy en día, el seguir estudiando no solo es una oportunidad para abrirse puertas y mejores oportunidades dentro de la realidad laboral del país, en donde, según el INEGI, durante el primer trimestre del 2025, existen más de 40.2 millones de personas desocupadas en edad laboral de (15 años o más). Por ello, iniciativas como la de la reggaetonera en la invita a estudiar a los jóvenes son relevantes dentro del contexto actual.