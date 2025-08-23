La planta que está en todos los balcones por este inesperado beneficio contra las plagas

Tal vez ya lo notaste, y es que últimamente hay una planta que aparece en casi todos los balcones y terrazas. No es casualidad: se trata del romero, esa hierba que tenemos ubicada en la cocina pero que ahora también se volvió protagonista en la decoración de exteriores pues es efectiva contra las plagas.

Y no solo porque sea bonita o huela delicioso, sino porque tiene un beneficio inesperado: ayuda a mantener alejados a los insectos.

¿Por qué el romero se volvió la planta favorita contra insectos?

El secreto está en su aroma. Investigaciones de la Universidad de California explican que los aceites esenciales que desprende el romero resultan molestos para mosquitos, moscas y hasta hormigas.

El romero es una planta que actúa como un excelente repelente natural contra las plagas

En otras palabras, funciona como un repelente natural, pero sin químicos, sin aerosoles y sin esas pastillas enchufables que a veces terminan siendo incómodas y hasta marean.

Lo más curioso es que, además de cumplir con esa función, el rosemary es resistente y muy agradecido: crece bien en macetas, no pide demasiada agua y con un poquito de sol diario ya se mantiene frondoso y verde. Es decir, incluso alguien sin “mano para las plantas” puede tenerlo en casa sin problemas.

¿Cómo cuidar un romero en el balcón para aprovecharlo al máximo?

Tener un romero en casa no requiere un manual complicado. Basta con darle algunas condiciones básicas:



Mucha luz solar : mínimo seis horas directas al día.

: mínimo seis horas directas al día. Macetas con buen drenaje para evitar que las raíces se pudran.

para evitar que las raíces se pudran. Podas regulares que lo mantengan fuerte y bonito.

que lo mantengan fuerte y bonito. Un plus: sus hojas frescas se pueden usar en carnes, panes, guisos o infusiones.

¿Qué otros beneficios tiene además de repeler plagas?

El romero no solo protege contra insectos, también transforma el ambiente con su aroma fresco y relajante. Y por si fuera poco, en la cocina es de lo más versátil.

Sus propiedades antioxidantes y estimulantes han sido estudiadas por años, así que hablamos de una planta que combina estética, practicidad y hasta salud.

El romero dejó de ser “solo una hierba para sazonar” y se convirtió en el aliado perfecto para quienes buscan un balcón más verde, aromático y libre de plagas.