Peinados fáciles y rápidos para hacerte en menos de 5 minutos, este regreso a clases 2025. ¡Lucirás bellísima!

No hay nada mejor que lucir fresca, lucida y hermosa en el regreso a clases, pues eso te suma seguridad y hará que des tu 100% en la escuela. Hoy traemos varias ideas de peinados para que puedas verte fabulosa y no solo eso, sino que ahorrarás tiempo, ya que son muy sencillos y rápidos de hacer.

Consejos para lucir un cabello limpio

Utiliza productos adecuados para tu cabello, ya sea chino o lacio.

No lo laves con agua caliente, trata de que sea una temperatura media para no maltratarlo.

Cepíllalo por la mañana y por la noche, esto estimulará el cuero cabelludo y crecerá más rápido.

Hidrátalo con esencias, crema para peinar, aceites de cabello para que aporte brillo a tu cabellera.

Si no tienes tiempo de lavarlo, utiliza un champú en seco; esto ayudará a absorber el exceso de grasa.

Ideas de peinados fáciles y rápidos

Cola de caballo baja: Sabemos que las colas de caballo son uno de los peinados más clásicos y sencillos desde hace mucho tiempo, pero la moda de hoy, es una coleta baja, la cual hará que luzcas elegante y limpia. Este peinado lo puedes acompañar con un moño, un listón o el accesorio que más te guste para darle tu propio toque.

Ondas sueltas: ¡Nunca fallan! Este tipo de peinado es ideal parra las mujeres que les gusta llevar el cabello suelto con un toque desenfadado. Puedes hacer ondas sutiles con tenazas o plancha de peinar y para ponerle estilo al peinado, opta por llevar una diadema, o unas gafas sobre el cabello.

Coleta bubble: Las coletas pueden ser de diferentes estilos, pero esta opción es ideal para los días calurosos. Si tienes cabello largo, esto te puede gustar, pues no solo llevarás una cola alta, sino que en el sobrante de tu cabello irás poniendo ligas por secciones para hacer el efecto bubble.

Ondas hippies: Si lo tuyo no es un cabello demasiado peinado, pero te gusta darle un estilo fresco y natural, opta por unas ondas hippies, las cuales puedes acompañar con pequeñas trenzas para darle otra textura. Puedes agregar algunas argollas que te harán lucir bellísima y única.

Melena suelta con flequillo pulido: Lucir elegante y nunca pasará de moda, es por eso que este peinado es uno de los más sencillos y amados por muchas, ya que consta de un cabello lacio sin frizz con el flequillo acomodado por detrás de las orejas, puedes utilizar gel o spray para fijarlo y que te dure todo el día.

Estilo diadema: Ya sea para las más pequeñas de la casa, hasta para mujeres con un estilo único, llevar una diadema, jamás pasará de moda, además puede ser un momento para demostrar cuál es tu estilo, ya que puedes optar por llevar diferentes tipos de diademas, colores y texturas.

Babybraids: El peinado ideal para las chicas que gustan de un estilo aesthetic. Peinarás tu melena como más te guste, puede ser con ondas o totalmente lacio, pues la clave de este peinado será llevar dos pequeñas y sutiles trenzas que parezcan mechones. Esto aportará un look dulce y tu rostro se verá más enmarcado.

