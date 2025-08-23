Los horóscopos para este domingo 24 de agosto: predicciones de amor, salud y dinero

Este domingo 24 de agosto de 2025 llega con una energía distinta, de esas que se sienten en el aire desde temprano. Según Niño Prodigio, los astros, a través de los horóscopos, tienen mensajes muy claros para cada signo en tres áreas clave: amor, salud y dinero.

Y aunque la vibra general es de movimiento y decisiones, cada elemento del zodiaco lo vivirá a su manera.

¿Qué pasará con el amor este 24 de agosto?

En temas del corazón, los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) andan con un magnetismo especial, como si todo se intensificara en sus relaciones. Puede ser el momento perfecto para acercarse más a alguien o reavivar la chispa en pareja.

Los de aire (Géminis, Libra y Acuario) tendrán las palabras correctas en el momento justo; la sinceridad los ayudará a aclarar malentendidos o a decir lo que por fin se animan a expresar.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) sentirán las emociones a flor de piel, lo que abre puertas a reconciliaciones.

Y los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) buscan estabilidad: prefieren un plan concreto que dé seguridad en lugar de romances pasajeros.

Crédito: Canva Horóscopos domingo 24 de agosto: las predicciones en amor, salud y dinero

¿Cómo se refleja la energía del día en la salud?

Este domingo se presta para hacerle caso al cuerpo. Los signos de agua agradecerán un respiro con actividades tranquilas como meditar o caminar sin prisa. Los de fuego necesitan moverse, soltar energía con ejercicio que los active.

Los signos de tierra harían bien en cuidar la alimentación y regalarse un descanso largo. Mientras tanto, los de aire podrían encontrar su equilibrio en algo creativo: pintar, escribir o hasta cantar a todo volumen puede ser la terapia perfecta.

¿Y en el dinero y el trabajo qué dicen los astros?

En lo económico, los signos de fuego podrían recibir una oportunidad inesperada, como un proyecto que surge de repente. Los de aire tienen buena estrella para acuerdos y negociaciones, todo lo que implique comunicación fluye.

Los signos de tierra, en cambio, necesitan ir con calma: pensar dos veces antes de gastar o invertir será clave. Y los de agua podrían recibir noticias alentadoras, esas recompensas que llegan después de tanto esfuerzo.

Este 24 de agosto trae un domingo cargado de señales y oportunidades. Conectar con la intuición y fluir con la energía de cada signo puede marcar la diferencia entre un día común y uno que deje huella.