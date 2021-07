Esposa de Chyno Miranda niega haber dejado solo a su esposo en su enfermedad.

Natasha Araos, esposa de Chyno Miranda, publicó algunas historias en su cuenta de Instagram para responder a las críticas en su contra.

La modelo fue acusada de dejar solo al cantante venezolano durante su recuperación de encefalitis. Sin embargo, Natasha tomó su cuenta de Instagram y con lágrimas en los ojos aclaró los rumores.

“De verdad han sido muy duros todos estos meses, como siempre les digo, yo también vivo cosas que me afectan y que me duelen. Gracias a Dios, esto me hizo más fuerte emocionalmente y me ayudó a entender muchísimas cosas”, expresó la influencer.

Natasha Araos dejó entre ver que sí estuvo presente cuando Chyno Miranda quedó inmovilizado.

“Con todo mi amor, mi apoyo y mi energía, yo le dije que íbamos a salir adelante, que él se iba a recuperar, que si él quería salir de esto, que pusiera el todo por el todo. La riqueza más grande es nuestra salud. Ver ese video me revuelve el pecho porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido en estos meses. Ha sido súper fuerte”, concluyó la modelo al borde de las lágrimas.

Chyno Miranda atravesó por contundentes problemas de salud

Fue el pasado 21 de julio, cuando Chyno Miranda publicó un video en su cuenta de Instagram titulado Mi mensaje para ustedes.

El cantante, de 36 años, confesó que atravesó por un problema de encefalitis que lo dejó inmovilizado por un tiempo. Tras su recuperación, el reguetonero tuvo que aprender a realizar cosas básicas de su rutina como bañarse.

“Llegué al punto donde no podía ni caminar, eso hizo que me diera una encefalitis, eso fue en septiembre de 2020. No sé cómo es la enfermedad, no sé cómo explicarlo en términos médicos. Fueron momentos de mucha depresión y tuve mucha tristeza”, expresó el cantante en un video de Instagram.

El pasado jueves 22 de julio, el venezolano regresó a los escenarios en compañía de su amigo Nacho. Ambos subieron al escenario de una importante entrega de premios y fundieron sus voces por primera vez en mucho tiempo.

