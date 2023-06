Esta es la ciudad imaginaria que aparece en los mapas del mundo.

El caso de la Agloe, la ciudad imaginaria que aparece en los mapas del mundo es una especial paradoja. En teoría es una ciudad que existe pero a la vez no, ya que Google Maps ni siquiera la toma en cuenta y quien sea que trate de ubicarla en la app no la encontrará. Al final, es el recuerdo de que alguna vez y no fue más.

¿Cuál es la historia de la ciudad imaginaria que aparece en los mapas del mundo?

La ciudad imaginaria fue fundada en 1937 por Otto G. Lindberg, a su vez fundador de la empresa General Drafting Company que elaboraba mapas de carreteras. Este hombre junto a su ayudante Ernest Alpers trataban de demostrar un posible plagio de parte de sus competidores, por lo que, juntaron sus iniciales y asignaron el resultado a la intersección de las carreteras NY 206 y Morton Hill Rod, ubicadas al norte de Roscoe, a dos horas por carretera desde Nueva York.

En pocas palabras, Agloe, la ciudad imaginaria, existía al principio como una suerte de copyright impuesto por estos dos hombres en sus mapas. No obstante, el lugar comenzaría a cobrar vida en la década de los 50 luego de la aparición de una tienda con el nombre Agloe General Store. Según la información, el propietario escogió ese nombre luego de ver la leyenda en un mapa de carreteras de la petrolera Esso.

Más adelante, la referencia de esta ciudad imaginaria apareció en el mapa de la editorial Rand McNally, luego de que un cartógrafo obtuviera la referencia del condado de Delaware. Así, la ciudad de Agloe continuaría apareciendo en los mapas de carreteras hasta 1990 luego de que fuera eliminada.

A pesar de que dejó de imprimirse en los mapas del mundo, Google Maps también se dejaría envolver por el engaño de esta ciudad imaginaria hasta 2014. Es más, todavía se puede encontrar una reseña sobre su localización en una entrada del buscador con fecha del 3 de junio de 2015:

Agloe, NY, se encuentra en algún lugar entre los dos puntos más al norte de este mapa, separados por una distancia de media milla. Los otros dos puntos referenciados muestran los pueblos más cercanos a Agloe: Rockland y Roscoe.

Además, no solo Google cayó en la trampa de la ciudad imaginaria, sino también el Servicio Geológico de Estados Unidos que incluye a la ciudad bajo el indicativo de “no oficial” en su registro de nombres geográficos.

Acabo de descubrir algo interesante: "las ciudades de papel".



Los cartógrafos, para evitar plagios en sus mapas, añaden ciudades ficticias en sus obras. De este modo, si una nueva empresa publica un mapa y esa ciudad aparece, significa que los han plagiado.



Ej. Agloe 🗺️

La ciudad imaginaria que aparece en los mapas del mundo ya es parte de la literatura

Otro dato interesante sobre Agloe, la ciudad imaginaria que aparece en los mapas del mundo es que fue mencionada en una de las novelas del escritor estadounidense John Green. En particular, es Ciudades de papel (2008) en donde el autor inmortalizó a esta ciudad como un símbolo de la necesidad de perderse para encontrarse que tienen ciertos individuos.

