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FOTOS | Critican a Clara Chía por vestido que llevó a la boda del hermano de Piqué, ¡pero le costó una fortuna!

Ya nos enteramos cuánto le costó a Clara Chía el vestido que llevó a la boda de su cuñado. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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