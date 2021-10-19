Claudia Álvarez confiesa el calvario que ha sido su embarazo de gemelos.

Claudia Álvarez habla del proceso complicado de su embarazo.

Claudia Álvarez y su esposo Billy Rovzar revelaron la espera, no de uno, sino de dos bebés en el segundo embarazo de la actriz quien en exclusiva para Ventaneando comparte que en este primer trimestre de gestación la han hecho ver su suerte.

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Los primeros meses fueron durísimos, duros, duros, duros; desde que yo amanecía hasta que yo me dormía tenía vómitos y náuseas; también con muchísima hambre, pero me ponían la comida y nada se me antojaba, todo me daba asco

Ahorita ya se me quitaron las náuseas y los vómitos; ahorita estoy disfrutando, sé que después de mi tercer trimestre ya voy a tener que estar quieta porque cuando es un embarazo gemelar, es de alto riesgo

La reacción de su pequeña

La actriz compartió la reacción de su primera hija al saber que muy pronto tendrá dos hermanos con quienes convivir.

Estuvo doña berrinches, todavía no entiende bien lo que son los hermanitos, pero ya sabe que aquí adentro hay dos bebés

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Por el momento, Claudia se alista para lanzar una nueva colección de trajes de baño con telas sustentables de la mano de la diseñadora, Vero Díaz.