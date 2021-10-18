Lupillo Rivera desmiente que Giselle Soto se casó con él por interés.

Lupillo Rivera recuerda a su hermana Jenni todos los días.

Lupillo Rivera regresó al Rodeo Texcoco, recinto donde cantó por última vez con su hermana Jenni Rivera hace nueve años; justo semanas antes del fatal accidente en el que perdiera la vida.

Fue también ahí donde ofreció el último concierto en México, antes de que explotara la pandemia.

Tengo el recuerdo de mi hermana. Es el regalo más hermoso que me pudo haber dado mi carnala; venir a visitarme y verla por última vez. Yo fui el último artista que cantó a dueto con ella

Es un regalo de Dios, un regalo que ella me hizo antes de despedirse

Lupillo Rivera también habló del próximo aniversario luctuoso de su fallecida hermana.

Yo tengo recuerdos de Jenni diarios, desde que me despierto es el primer pensamiento que se me ocurre; yo creo que es mejor celebrarla diario que en un día en específico

Cuando se viene acercando el 9 de diciembre, pues ya cambia un poco la actitud y mentalidad, pero hay que salir adelante, no nos queda de otra

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Lupillo Rivera habla de su compromiso con Giselle Soto

El cantante reveló haberse casado con Giselle Soto, quien lo acompañó a Texcoco y confirmó la existencia de un contrato prenupcial entre ambos.

¿Por qué la curiosidad? Le doy gracias a Dios por mandarme a una mujer que me ama, que está conmigo al cien por ciento, igual que yo con ella

Mucha gente piensa que Giselle se arrimó porque soy artista, tengo dinero, propiedades y todo el rollo... La verdad es que la muchacha tiene muchas propiedades; la muchacha tiene tres negocios y varias cosas que son de ella

Y admitió que ha estado en pláticas con su esposa sobre la posibilidad de tener hijos.

Si Dios nos bendice con un par de pelones, pues qué bueno, aquí nosotros estamos en espera

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