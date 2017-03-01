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Tábata Jalil

Esta carismática reportera mexicana con casi 20 años de trayectoria en el medio, comparte su entusiasmo y alegría en nuestra cocina

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Azteca

Esta carismática reportera mexicana con casi 20 años de trayectoria en el medio, comparte su entusiasmo y alegría en nuestra cocina, sazonando las recetas con el buen humor y el encanto que la caracterizan. 

Ingredientes

- Carisma

- Encanto

- Buenos consejos

- Extrema

Preparación

Portadora de una figura envidiable, Tábata nos brinda los mejores consejos para llevar una vida saludable y conservar la línea, estableciendo el equilibrio ideal para aquéllos que prefieren cuidarse un poco más.

 

Por si no lo sabías, fue gimnasta y ganó varias medallas. Además, tiene una especialidad en comunicación, pero si no hubiera estado en televisión se hubiera dedicado al turismo. Es adicta a la adrenalina y, según cuenta ella misma, estar en peligro la hace sentir viva.

Para mujeres espectaculares en todos los sentidos no hay nadie como Jalil, conductora y reportera que nos sorprende con su belleza, pero sobre todo nos impacta con su inteligencia. 

Al final, agregue su compañía a Cocineros Mexicanos, platillo que estaremos sirviendo para usted de lunes a viernes 12 pm por Azteca 13.

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