PASO A PASO para VOTAR por Kenny, Manelyk, Bebeshita, Julio y Carlos, y salvarlos de la ELIMINACIÓN hoy 27 de septiembre en La Granja VIP

La tercera eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada está cada vez más cerca. Kenny Avilés, Manelyk González, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Julio Camejo y Carlos Trejo integran la tabla definitiva de este domingo 27 de septiembre. Uno de ellos abandonará la competencia, pero el público todavía puede intervenir.

Los votos son para salvar a tu Granjero favorito. Si quieres que alguno de los cinco continúe en el reality, debes elegir su nombre en la plataforma oficial. Votar es gratuito y puedes hacerlo desde un celular o una computadora.

¿Cómo votar para salvar a un nominado de La Granja VIP hoy?

Ingresa a la página oficial de votación de La Granja VIP. También puedes entrar al sitio de Azteca UNO, abrir la sección del programa y seleccionar la pestaña VOTA. Después, sigue estos pasos:



Busca a Kenny, Manelyk, Bebeshita, Julio o Carlos entre las opciones disponibles.

Selecciona al participante que quieres mantener en La Granja VIP.

Asigna tus votos. Puedes darle los diez a una persona o repartirlos entre varios nominados.

Pulsa la opción para enviar y completar tu votación.

Tienes 10 votos diarios. Una vez que uses y envíes los primeros, revisa si aparece la opción de ver un video breve para obtener 10 votos extra. La plataforma también puede ofrecer votos adicionales al iniciar sesión; sigue las indicaciones que aparezcan en pantalla.

Lista definitiva de NOMINADOS en la tercera semana de La Granja VIP; uno de ellos será eliminado este domingo|Crédito: La Granja VIP

¿Se puede votar desde la aplicación o con un código QR?

Sí. Descarga la aplicación TV Azteca En Vivo, disponible para iOS y Android. Entra a la sección de La Granja VIP, busca el apartado de votación, elige a tu favorito y envía los votos.

También puedes escanear el código QR que aparece durante las galas. Este te llevará al portal de votación. Las tres opciones son accesos al sistema oficial: consulta en la plataforma cuántos votos tienes disponibles antes de enviarlos.

¿A qué hora cierran las votaciones este domingo 27 de septiembre?

La Gala de Eliminación comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Los votos se recibirán durante el programa hasta que Adal Ramones anuncie el cierre. No hay una hora exacta confirmada de antemano, así que conviene enviarlos antes de que el conductor dé esa indicación.

Al final de la noche se conocerá al tercer eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada, después de Abigail Pak “La Coreañera” y María Karunna.