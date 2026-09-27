Manelyk llega a la Gala de Eliminación con su grupo golpeado: ¿Fernando Lozada da un paso al costado?

Manelyk González es una de los cinco nominados que pelearán por seguir en La Granja VIP Segunda Temporada tras la Gala de Eliminación. La influencer llega a este domingo con peligro de abandonar el reality luego de que María Karunna utilizara El Legado para ubicarla en la tabla de nominación. A esto, hay que sumar que su grupo llega golpeado a la gala.

A lo largo de la jornada de este domingo 27 de septiembre, Fernando Lozada le avisó a Mane que tenía que hablar con ella. El creador de contenido le expresó a otros Granjeros que hay ciertas actitudes que no terminan de convencerlo, a pesar de que la considera una gran amiga. Más tarde, la conversación entre Fer y Mane se llevó a cabo. ¿Qué pasó?

Fernando Lozada apoya a Manelyk, pero no a su grupo

En las afueras del edificio principal, Fer Lozada le contó a Mane cuáles son las actitudes que no comparte. “Hay cosas que haces que no estoy de acuerdo, como cuando le dices a Rafa (Mercadante)”, comenzó diciendo el influencer. Por su lado, Manelyk justificó sus acciones diciendo que Mercadante no le cae bien.

Fernando habla con Manelyk|La Granja VIP

Posteriormente, Fernando explicó que siempre apoyará a Manelyk: “Lo único que tengo que decirte a tí es que yo nunca voy a nominarte, jamás. Lo sabes, ni siquiera lo tengo que decir. Pero no me siento tan cómodo”, sentenció.

En este contexto, Fer Lozada confesó que no se siente cómodo con Kunno y dio el ejemplo del cruce que tuvo con Natalia Alcocer en la noche. “No me quiero sentir entre la espada y la pared”, compartió el creador de contenido.

“A lo que voy es, yo te soy fiel y leal a tí, puede que no esté de acuerdo en muchas cosas, pero soy tu carnal, te voy a cuidar, te voy a proteger. Pero de ahí: ‘cuida a mis amigos’, no esperes eso de mí, eso es lo único”, sentenció.

De esta manera, Fernando dejó en claro que no respaldará al resto de integrantes del grupo. Además, confesó que solo hay dos personas a las que defendería hasta el último momento dentro de La Granja VIP: la propia Manelyk y Pascal Nadaud.

Fernando le deja en claro a Mane que solo apoyará a ella|La Granja VIP

Manelyk es una de los cinco nominados de La Granja VIP

La conversación con Fernando Lozada llegó en un momento decisivo para Manelyk. Este domingo 27 de septiembre, la influencer comparte la tabla de nominados con Kenny Avilés, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Julio Camejo y Carlos Trejo. Uno de los cinco abandonará La Granja VIP por decisión del público.

Mane ya superó una Gala de Eliminación en la primera semana. Sin embargo, ahora vuelve a depender de los votos para mantenerse en el reality. Mientras espera el resultado, sabe que cuenta con la lealtad de Fer, aunque él dejó claro que ese apoyo no se extiende a todos sus amigos dentro de la granja.