Paso a paso: cómo eliminar el pelo de tu mascota del sofá en pocos minutos

Para todos aquellos que tienen mascotas en casa, deben saber que más allá de disfrutar de su compañía y que son amorosos; estamos expuestos a diversos problemas como que ensucien toda la casa con sus patas o que dejen sus pelos sobre el sofá. Esto suele ser difícil de eliminar ya que se impregnan en la superficie y en lugar de utilizar productos químicos, te vamos a compartir el paso a paso para que lo dejes reluciente en pocos minutos y que es muy fácil.

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En algunos momentos del año, es normal que nuestra mascota comience a perder pelos y esto puede ocurrir porque están cambiando su pelaje o porque es normal que lo hacen y que aplica no sólo a los perros sino también a los gatos. Estos pelos se quedan impregnados en varias superficies de la casa, desde las camas, las prendas y hasta el sofá, y que termina siendo un problema porque puede causar alergias.

Cuál es el truco para eliminar los pelos de mascotas en el sofá

Seguramente alguna vez te has preguntado por qué se pegan los pelos de las mascotas en el sofá y esto ocurre debido a una combinación de factores físicos, estáticos, y textiles que hacen que se adhieran con facilidad, como puede ser la estructura microscópica del pelo, el tipo de tapizado o por la electricidad estática. Por este motivo, es que te vamos a compartir el truco para dejarlo reluciente y sin usar productos.

Para poder eliminar los pelos de las mascotas del sofá, hay un procedimiento casero que aprovecha el principio de la fricción y la electricidad estática utilizando un guante de látex o una rasqueta limpiacristales y esto facilitará el desprendimiento de todas las fibras atrapadas en los tejidos y el paso a paso será muy fácil.

Paso a paso para eliminar el pelo de tu mascota del sofá