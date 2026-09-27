Cómo poner límites a un niño de 2 años frente a un berrinche y sin gritos

Para todos aquellos que tienen niños pequeños, saben que hay algunos momentos de su vida que comienzan a tener episodios de berrinches y enojos; lo que nos lleva a nosotros como padres a actuar de una manera en particular y que esto puede causar impresión. Algunos especialistas coinciden en que es fundamental aplicarles límites para que la situación no se exceda y en este caso, la psicología compartió un método para que puedas ponerles límites a los pequeños de dos años.

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Si hay algo que es muy frecuente en la edad de la niñez, especialmente cuando tienen dos años o más, es la aparición de los berrinches. Y es que son episodios que suelen hacer a menudo con el objetivo de querer conseguir lo que quieren. Entre la causas de esta conducta, debemos decir que pasa porque tienen grandes emociones que no pueden controlar, porque quieren algo y no se los dan, por irritabilidad, entre otros.

Por qué es importante ponerle límites a los niños

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas en psicología, es fundamental ponerle límites a los niños con sus berrinches, porque esto puede causar problemas en un futuro y de comportamiento, y es que a esa edad todavía está aprendiendo a frenar sus impulsos, a expresar lo que siente y porque en caso de no hacerlo, puede aparecer el miedo a fracasar, a tener que hacer todo por sí solo. Por eso, la psicología reveló como ponerle límites ante los episodios de rabieta.

Cómo poner límites a un niño de 2 años frente a un berrinche