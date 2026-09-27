Cómo poner límites a un niño de 2 años frente a un berrinche y sin gritos
Las rabietas son algo frecuentes, por lo que la psicología reveló algunos consejos.
Para todos aquellos que tienen niños pequeños, saben que hay algunos momentos de su vida que comienzan a tener episodios de berrinches y enojos; lo que nos lleva a nosotros como padres a actuar de una manera en particular y que esto puede causar impresión. Algunos especialistas coinciden en que es fundamental aplicarles límites para que la situación no se exceda y en este caso, la psicología compartió un método para que puedas ponerles límites a los pequeños de dos años.
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Si hay algo que es muy frecuente en la edad de la niñez, especialmente cuando tienen dos años o más, es la aparición de los berrinches. Y es que son episodios que suelen hacer a menudo con el objetivo de querer conseguir lo que quieren. Entre la causas de esta conducta, debemos decir que pasa porque tienen grandes emociones que no pueden controlar, porque quieren algo y no se los dan, por irritabilidad, entre otros.
Por qué es importante ponerle límites a los niños
De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas en psicología, es fundamental ponerle límites a los niños con sus berrinches, porque esto puede causar problemas en un futuro y de comportamiento, y es que a esa edad todavía está aprendiendo a frenar sus impulsos, a expresar lo que siente y porque en caso de no hacerlo, puede aparecer el miedo a fracasar, a tener que hacer todo por sí solo. Por eso, la psicología reveló como ponerle límites ante los episodios de rabieta.
Cómo poner límites a un niño de 2 años frente a un berrinche
- Ofrecerle tareas en donde se sienta mayor: no le des de comer, deja que lo experimente solo y dejar que se vista por sus propios medios y eso hará que se sientan más seguros
- Marcar las tareas que todavía no puede hacer: tienes que explicarle cuáles son esas tareas que no puede hacer como planchar, ir a comprar solo, y así tendrá en claro que cosas puede hacer y qué no
- Nunca le grites o te enfrentes a él ante un berrinche: cuando está en pleno sofoco por un capricho, lo mejor es hablar con él cuando se calme y puedes ofrecerle cuando se calme tu cariño o comprensión