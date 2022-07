Malas noticias para Coco Levy; otra famosa actriz denuncia al productor.

La actriz María Bobadilla se unió a la lista de mujeres que denunciaron a Coco Levy por presunto acoso sexual. Luego de las declaraciones de Danna Ponce a los medios de comunicación, otra figura del espectáculo salió a declarar en contra del directivo de Videocine.

Danna Ponce acudió a la fiscalía para denunciar a Coco Levy por acoso.

En exclusiva para Venga la Alegría, María Bobadilla contó que denunció al hijo de Talina Fernández por presunta violencia psicológica.

“Yo la puse por violencia piscológica, a mí Coco Levy no me tocó. Se dieron cuenta que los hechos fueron muy graves. Yo decidí levantar la denuncia porque Danna lo hizo”, contó a las cámaras de este programa.

Bobadilla revela que Coco percibe a la industria del cine como el ‘infierno’, donde las mujeres deben actuar como ‘demonios’.

“Se refiere a la industria del cine de México como el ‘infierno’ y si yo quería entrar tenía que ser un ‘demonio’. Si me mandaba a un evento con un director o productor, yo ya sabía como me tenía que comportar”, contó Bobadilla.

María se puso incómoda una vez que Coco Levy le mostró aproximadamente 20 fotografías de mujeres desnudas: “Nunca se me acercó ni me tocó, pero sí me sentí incómoda. Sus discursos me hacían sentir un poco amenazada”, dijo a VLA.

Coco Levy se defiende de las acusaciones en su contra

El pasado 29 de junio de este año, Coco Levy publicó un video en su cuenta de Instagram, donde informó que tomará acciones legales por las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual.

“Siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas como me enseñó mi madre. Una persona hizo acusaciones falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida”, dijo al público a tráves de sus redes sociales oficiales.

