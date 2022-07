Liz Cervantes exhibe acoso de Coco Levy con capturas de pantalla.

Liz Cervantes declaró a través de un video difundido por nuestro programa Venga la Alegría, que sufrió acoso por parte de Coco Levy en el año 2013. La actriz compartió algunas capturas de pantalla donde el directivo de Videocine la acosaba por medio de mensajes, aunque después intentó besarla en su oficina.

Danna Ponce acudió a la fiscalía para denunciar a Coco Levy por acoso.

“Me hacía comentarios de cómo ser actriz... me decía que debía venirme un poquito más destapada. Me rozó los labios, me besó a la fuerza, me quité inmediatamente, sorprendida, no sabía qué hacer... fue la última vez que lo vi en persona”, contó.

Liz Cervantes exige justicia ante los múltiples testimonios de acoso sexual que han salido a la luz por parte de Coco Levy, hijo de Talina Fernández.

“Videocine no se ha pronunciado: uno de sus directivos ha estado haciendo esto por varios años. Somos varias personas que han sufrido acoso por parte de Coco Levy”, declaró.

Liz Cervantes se une a Regina Kaller y a Danna Ponce como otra de las víctimas de Coco Levy. La primera acudió hasta la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para denunciar al productor mexicano.

Te puede interesar: VIDEO: Víctimas de Coco Levy cuentan sus historias de supuesto acoso.

¿Qué opina Coco Levy de la polémica?

Coco Levy utilizó sus redes sociales para hablar de las acusaciones en su contra, asegurando que siempre se ha “conducido con respeto y dignidad” como su madre le enseñó.

El directivo de Videocine también asegura que las mujeres que han denunciado acoso sexual, solo intentan dañar su imagen.

El hijo de Talina Fernández también adelantó que iniciará acciones legales para defenderse y que “la verdad se imponga sobre la calumnia”.

Venga la Alegría contactó a Talina Fernández en junio de este año, pero la conductora se negó a hablar del tema: “No tengo nada que decir, no tengo comentarios, mi amor. Yo me siento bien”, dijo.

También te puede interesar: VIDEO: Coco Levy se defiende tras denuncia de Danna Ponce.