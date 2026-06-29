3 ideas para decorar un pastel de Bluey & Bingo: ideal para una fiesta infantil

Los cumpleaños infantiles suelen ser un gran escollo para aquellos padres que necesitan organizar uno, y es que estas fiestas requieren de una inversión importante, para pensar no sólo en la decoración sino en los regalos y estar en todos los detalles. Más allá de la piñata y del personaje elegido, no hay que dejar de mencionar el pastel, que es el alma de la fiesta y si no has encontrado una decoración, te compartiremos 3 ideas de un pastel sobre Bluey & Bingo.

Ventaneando | Programa completo 29 de junio de 2026

Tal como hemos mencionado, los pasteles se han convertido en el alma de la fiesta y es que es uno de los momentos más esperados por los pequeños y grandes, ya que es cuando se partirá y se repartirá con todos los invitados. Para los cumpleaños infantiles, los niños suelen elegir temáticas para decorar sus pasteles, como personajes de dibujos animados, de películas, de historietas u otras temáticas.

Lo que se ha convertido en tendencia en el último tiempo es la serie animada ‘Bluey’, originaria de Australia y que sigue las aventuras de una adorable cachorra de seis años y que junto a sus hermanos, entre ellos Bingo, transforma las rutinas diarias en juegos imaginativos. Por eso, es que es una temática elegida en los cumpleaños infantiles, en especial a la hora de hacer los pasteles, por lo que te compartiremos algunas ideas para que pongas en práctica y en donde no será necesario ser un maestro pastelero.

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3 diseños de pasteles de Bluey & Bingo

Para poder decorar un pastel de Bluey y Bingo con éxito, tendrás que utilizar una base de crema o fondant en color azul cielo y complementarla con detalles coloridos como nubes, arcoíris, toppers de los personajes. Además, necesitas de colores como azul cielo o coreano para la cobertura principal del pastel; un naranja vibrante para Bingo y amarillo canario para los bordes, letras o flores.

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Cómo decorar un pastel de Bluey & Bingo