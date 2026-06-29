3 ideas para decorar un pastel de Bluey & Bingo: ideal para una fiesta infantil
No es necesario ser un experto en la repostería, ya que podrás lograr algo único con estas ideas de pasteles.
Los cumpleaños infantiles suelen ser un gran escollo para aquellos padres que necesitan organizar uno, y es que estas fiestas requieren de una inversión importante, para pensar no sólo en la decoración sino en los regalos y estar en todos los detalles. Más allá de la piñata y del personaje elegido, no hay que dejar de mencionar el pastel, que es el alma de la fiesta y si no has encontrado una decoración, te compartiremos 3 ideas de un pastel sobre Bluey & Bingo.
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Tal como hemos mencionado, los pasteles se han convertido en el alma de la fiesta y es que es uno de los momentos más esperados por los pequeños y grandes, ya que es cuando se partirá y se repartirá con todos los invitados. Para los cumpleaños infantiles, los niños suelen elegir temáticas para decorar sus pasteles, como personajes de dibujos animados, de películas, de historietas u otras temáticas.
Lo que se ha convertido en tendencia en el último tiempo es la serie animada ‘Bluey’, originaria de Australia y que sigue las aventuras de una adorable cachorra de seis años y que junto a sus hermanos, entre ellos Bingo, transforma las rutinas diarias en juegos imaginativos. Por eso, es que es una temática elegida en los cumpleaños infantiles, en especial a la hora de hacer los pasteles, por lo que te compartiremos algunas ideas para que pongas en práctica y en donde no será necesario ser un maestro pastelero.
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3 diseños de pasteles de Bluey & Bingo
Para poder decorar un pastel de Bluey y Bingo con éxito, tendrás que utilizar una base de crema o fondant en color azul cielo y complementarla con detalles coloridos como nubes, arcoíris, toppers de los personajes. Además, necesitas de colores como azul cielo o coreano para la cobertura principal del pastel; un naranja vibrante para Bingo y amarillo canario para los bordes, letras o flores.
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Cómo decorar un pastel de Bluey & Bingo
- Aplicar una capa delgada de crema azul sobre el bizcocho para sellar las migas y refrigerar por 15 minutos
- Cubrir con una capa más gruesa de crema azul cielo y alisar los bordes con una espátula
- Decorar los bordes con una manga utilizando crema naranja o rosa para crear un contraste divertido
- Agregar confeti comestible
- Decorar con las imágenes de Bluey y Bingo
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