La frase de 4 palabras ideal para calmar a un niño inquieto en pocos minutos

Para todos los padres que se encuentran en la fase de crianza de sus hijos, lo más probable es que hayan experimentado algunas actitudes que son propias de la edad, como el hecho que hagan berrinches, lloren de manera desconsolada o sean inquietos. Y para eso, es que un neuropsicólogo recomendó algunas estrategias para poder calmar a tu hijo y tiene que ver con 4 palabras que pueden ser la solución y que tendrá efecto inmediato en los más pequeños.

Ventaneando | Programa completo 29 de junio de 2026

Durante la etapa de crecimiento de los más chicos, es probable que tengan algunas actitudes que son propias de la infancia, como los berrinches, los ataques de llanto, de ira; o que no obedezcan las órdenes de los adultos. Y es por eso que es un fundamental la tarea de los padres en llevar adelante una buena crianza, aunque en algún momento tengan comportamientos habituales de los más chicos, como que sean algo inquietos.

Por otro lado, la tarea de calmar a un niño inquieto no es tarea para nada sencilla, y es que a veces no escucharán nuestras órdenes o nuestros pedidos y puede escalar en algo aún mayor. Pero, gracias a un estudio realizado por el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, explicó la importancia y el poder que tiene una frase para calmar a un niño con tan solo cuatro palabras y que tiene resultados inmediatos.

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Cuál es la frase de 4 palabras que le puedes decir a tu hijo inquieto

La frase de cuatro palabras que le podrás decir a tu hijo en caso de que esté inquieto, según un neuropsicólogo es ‘Tú puedes con esto’ y el especialista explicó que reúne tres componentes esenciales que son: apoyo emocional, foco en el presente y estímulo de autoeficacia; y tienen la capacidad de activar los mecanismos cerebrales que promueven la confianza, reduciendo la sensación de bloqueo.

Beneficios de esta frase

En cuanto a cuáles pueden ser las reacciones de los más pequeños al escuchar esta frase, los expertos destacaron:

