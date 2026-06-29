Haz este remedio casero para mantener tus uñas fuertes y largas
Las uñas pueden verse increíbles, pero para ello requieres de fortaleza y salud en tus manos. Por eso, este remedio puede ayudarte de manera natural.
Reza un dicho popular que la belleza cuesta. Y es que el mantenerse en el mejor estado posible en el ámbito estético requiere de algunos sacrificios. Por ello, en un mundo tan amplio como el de la hechura de uñas… se resalta que es necesario tener tus manos saludables. En dicho sentido, los practicantes de los remedios caseros hablan de una combinación que ayudará con uñas largas y fuertes.
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¿Cómo puedes tener uñas largas y fuertes?
Si tú eres fanática de hacerte las uñas, se requiere de muchos aspectos para tener los mejores diseños. Aunque cada persona puede elegir el que más le agrade, el tema de la salud es importante para que tus manos soporten todo lo que se busca con distintos tipos de pintura y materiales para darle color y despintar.
Y es que las manos se pueden ver afectadas por algunas cosas como productos de mala calidad, exceso en el uso de esmaltes, trabajos/arreglos mal hechos o incluso luna mala alimentación.
¿Cómo y con qué elementos naturales puedes hacer crecer tus uñas?
Ahora, aunque seguramente existen productos (incluso médicos) para fortalecimiento y buen crecimiento de las uñas, la propuesta de este artículo es referente a los remedios caseros. Estas recomendaciones tienen la perspectiva de que ciertos elementos naturales ayudan realmente a los propósitos específicos. Aquí, algunos aseguran que el ajo y el limón traerán beneficios para que uses los diseños que desees en tus manos.
@1manuela4 ¿Quieres uñas largas y fuertes ? Aprende a hacer esta BASE NATURAL 🧄🍋 de ajo y limon para tus uñas ! Si se te parten mucho i no crecen esta base te ayudara a fortalecer tus uñas . #tipsdebelleza #uñas #uñasfuertes #uñasfuertesylargas #basedeuñas #basedeajoylimon ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show
Preparación
- Machaca un diente de ajo grande y hiérvelo en media taza de agua
- Cuando el agua llegue a su punto de hervor, se quita del fuego y se deja enfriar
- Ya frío el líquido, se agrega el jugo de un limón
- Mezcla bien, vierte el líquido en un recipiente de uñas y aplícalo
Aplicación
- Tan sencillo como colocar el líquido diariamente en la noche, antes de dormir. Según los conocedores y defensores de que este remedio funciona, indican que con el paso de los días - siendo constantes en la aplicación - se notarán los cambios. El propósito es lograr un cambio en la fortaleza y extensión de las uñas.