Haz este remedio casero para mantener tus uñas fuertes y largas

Reza un dicho popular que la belleza cuesta. Y es que el mantenerse en el mejor estado posible en el ámbito estético requiere de algunos sacrificios. Por ello, en un mundo tan amplio como el de la hechura de uñas… se resalta que es necesario tener tus manos saludables. En dicho sentido, los practicantes de los remedios caseros hablan de una combinación que ayudará con uñas largas y fuertes.

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¿Cómo puedes tener uñas largas y fuertes?

Si tú eres fanática de hacerte las uñas, se requiere de muchos aspectos para tener los mejores diseños. Aunque cada persona puede elegir el que más le agrade, el tema de la salud es importante para que tus manos soporten todo lo que se busca con distintos tipos de pintura y materiales para darle color y despintar.

Y es que las manos se pueden ver afectadas por algunas cosas como productos de mala calidad, exceso en el uso de esmaltes, trabajos/arreglos mal hechos o incluso luna mala alimentación.

¿Cómo y con qué elementos naturales puedes hacer crecer tus uñas?

Ahora, aunque seguramente existen productos (incluso médicos) para fortalecimiento y buen crecimiento de las uñas, la propuesta de este artículo es referente a los remedios caseros. Estas recomendaciones tienen la perspectiva de que ciertos elementos naturales ayudan realmente a los propósitos específicos. Aquí, algunos aseguran que el ajo y el limón traerán beneficios para que uses los diseños que desees en tus manos.

Preparación

Machaca un diente de ajo grande y hiérvelo en media taza de agua

Cuando el agua llegue a su punto de hervor, se quita del fuego y se deja enfriar

Ya frío el líquido, se agrega el jugo de un limón

Mezcla bien, vierte el líquido en un recipiente de uñas y aplícalo

Aplicación