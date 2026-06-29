Los 5 peinados que mejor combinan con un jersey deportivo para apoyar a México vs Ecuador con mucho estilo

El partido entre México y Ecuador no solo promete emociones dentro de la cancha, también es la ocasión perfecta para sacar el lado más fashion de los aficionados. Ya sea que veas el partido en el estadio, en un restaurante o en una reunión con amigos un buen peinado puede elevar por completo tu outfit futbolero. La clave está en elegir un estilo práctico, resistente y que combine a la perfección con un jersey deportivo.

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A continuación te dejamos algunas opciones de peinados que están dentro de la tendencia de este 2026 y que te harán lucir espectacular mientras apoyas a la escuadra azteca.

5 peinados que combinan con un jersey deportivo como el de la Selección Mexicana

1.- Cola de caballo alta

Este peinado de cola alta sin cabellos en el rostro es un clásico que nunca falla, ya que mantiene el cabello recogido, estiliza el rostro y aporta un aire deportivo que combina con cualquier jersey.

2.- Trenza de burbuja

Otra opción elegante es crear una trenza burbuja, es similar a la cola de caballo alta y solo tienes que agregar ligas a lo largo del cabello. Este peinado se ha convertido en uno de los favoritos porque luce original, se mantiene en su lugar y es resistente.

3.- Media coleta con ondas

Si quieres lucir el cabello suelto pero con forma, una media coleta con ondas es una de las opciones para quienes quieren lucir su melena sin que estorbe en el rostro, la media coleta es una buena idea para aportar volumen mientras que las ondas crean un look relajado y femenino.

4.- Chongo despeinado

Cómodo, juvenil y muy versátil. Es perfecto para climas cálidos o si el partido se vive al aire libre. Además, queda increíble con gorras o accesorios con los colores de México.

5.- Dos trenzas tipos boxeador

Si lo tuyo es lucir un look completamente deportivo, esta opción de las dos trenzas es el peinado indicado ya que mantiene el cabello perfectamente sujeto y aporta una imagen fresca.