Bárbara de Regil revela que el papá de su hija le fue infiel con su mejor amiga. “Me puso el cuerno estando embarazada”

Actualmente, Bárbara de Regil y Fer Schoenwald representan una de las parejas más sólidas del entretenimiento en México. Sin embargo, antes de esta relación, la actriz tuvo que pasar por diversas situaciones desafortunadas y anécdotas de corazones rotos. En una entrevista reciente reveló que su expareja, padre biológico de Mar de Regil, le fue infiel con una amiga.

Bárbara de Regil habla de la infidelidad de su expareja

En una entrevista con Yordi Rosado, Bárbara de Regil habló sobre la difícil época en que quedó embarazada de su única hija, Mar de Regil. La actriz explicó que en su adolescencia padecía de anemia y esta condición llegó a coincidir con su periodo de gestación. Además, "el señor con el que yo estaba en ese momento me pidió que no tuviéramos a ningún bebé".

Bárbara sí consideró interrumpir su embarazo, pero poco antes de tener su cita vio el capítulo de un programa de televisión que hablaba de ese tema, lo cual ella interpretó como una señal para convertirse en madre. Siguió con esa pareja durante gran parte del proceso de gestación, pero "a los 8 meses me puso el cuerno con una amiga. Que se llama Isabel".

"Esa es otra historia muy larga porque me puso el cuerno y siguió conmigo, me puso el cuerno estando embarazada. O sea, yo estaba pariendo y llorando", dijo la intérprete.

Bárbara de Regil aseguró que con el tiempo ha perdonado a la amiga que se involucró en esa situación. Sin embargo, en su momento la confrontó. "Le hablé y le dije, '¿Estás con él? Y es el papá de mi hija'. Me dijo: 'Ya me dijo que no es su bebé'".

Bárbara tuvo a Mar y la registró sin un papá, aunque posteriormente Fer Schoenwald sería quien se convertiría en su figura paterna; a él, Bárbara lo describe como un "ser de luz" que su abuelita Rosario le mandó. Llevan 12 años de relación.

Sobre el padre biológico de Mar, Bárbara lo define como "una persona que llegó a mi vida a dejarme un regalo y se fue. Y eso a veces las mujeres no lo entendemos cuando somos mamás solteras por alguna situación. Queremos que el papá esté ahí a fuerza y no, a veces es un regalo"