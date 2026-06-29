Qué quiere decir que las hojas de tus plantas tengan las puntas marrones

El verano es una de las estaciones de verano más esperadas por muchas personas, teniendo en cuenta que aguardan las altas temperaturas para poder disfrutar de la playa, del sol, de la alberca, entre otras. Pero, también tiene sus desventajas, en especial para las plantas, ya que muchas de ellas pueden verse afectadas por el exceso de riego, las altas temperaturas y eso se verá reflejado en el color de las hojas, que adoptarán un color marrón en las puntas y los jardineros expertos revelaron los motivos y cómo cuidarlas.

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El cuidado de las plantas es algo que no debemos dejar de hacer, por más que estemos en verano y veamos el jardín florecido y repleto de plantas, pueden estar expuestas a posibles peligros como que sea invadida por plaga de insectos, pulgones, hongos o sus hojas se echen a perder. Entre los problemas más frecuentes a las que se exponen las plantas es que sus hojas adopten un color marrón, y que puede representar un gran problema.

Las hojas marrones en las plantas no sólo se dan en las que están en el exterior, sino que también afecta a las plantas de interior y esto representa un gran problema, ya que quiere decir que no las hemos cuidado bien, y lo primero que pensamos es que necesitan agua, pero esto está totalmente descartado. De acuerdo a algunos jardineros expertos, hay varios motivos por los cuales las plantas adoptan un color marrón y seguro no sabías.

Qué quiere decir que las hojas de las plantas se vuelvan marrones

El motivo por el cual las hojas se vuelven marrones es por la baja humedad ambiental: pese a que puedes estar regándolas correctamente a tus plantas, pueden sufrir igual y es que la baja humedad provoca que las hojas se resequen, frene el crecimiento y terminen cayendo antes de tiempo.

Síntomas de una planta con hojas marrones

Bordes o puntas de las hojas marrones

Hojas quebradizas

Crecimiento más lento de lo habitual



Trucos para evitar que las hojas de las plantas se vuelvan marrones